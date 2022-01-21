21 Ocak Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (2008 Pekin Olimpiyatları'nda 9,69'luk derecesiyle...) Kim Milyoner Olmak İster 21 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 9,69'luk derecesiyle 100 metre finalinde dünya rekoru kıran Usain Bolt bu rekoru hangi durumdayken kırmıştır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 21 OCAK CUMA 100 BİN LİRALIK SORUSU

2008 Pekin Olimpiyatları'nda 9,69'luk derecesiyle 100 metre finalinde dünya rekoru kıran Usain Bolt bu rekoru hangi durumdayken kırmıştır?

A-) Sağ ayakkabısının içinde taş varken

B-) Sol ayak başparmak tırnağı batıyorken

C-) Sağ ayakkabısının altına sakız yapışmışken

D-) Sol ayakkabısının bağı çözülmüşken

Doğru Cevap : D şıkkı "Sol ayakkabısının bağı çözülmüşken"

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