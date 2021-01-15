2005'teki polislik sınavına FETÖ soruşturmasında, 9 gözaltı kararı
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2005'teki polislik sınavına FETÖ soruşturmasında, 9 gözaltı kararı

15.01.2021 11:18 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:22
2005'teki polislik sınavına FETÖ soruşturmasında, 9 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2005 yılı Polis Memurluğu Sınavı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2005 yılı Polis Memurluğu Sınavı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında; 2005 yılı Polis Memurluğu Sınavında, FETÖ/PDY üyelerinin sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespit edildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında, sınav sorularını alarak polis memuru olan 2'si aktif görevde, 5'i ihraç polis memuru ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 2 öğretmen olmak üzere toplam 9 FETÖ/PDY üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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