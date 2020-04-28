"2002 Dünya Kupası'nda futbolla tanıştım"
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"2002 Dünya Kupası'nda futbolla tanıştım"

İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulundu.

28.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:20

İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulundu. Futbolla 2002 Dünya Kupası'yla tanıştığını söyleyen başarılı futbolcu, Leicester'da artık ilk 11'de oynadığını hatırlatarak, "Bu nedenle daha fazla çalışmak zorundayım" dedi.

İngiltere Premier Lig'in önemli ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, kulübün resmi sitesine özel bir röportaj verdi. Çağlar'ın Almanya'da Aubameyang, Dembele, Robben ve Lewandowski gibi üst düzel forvetlere karşı oynadıktan sonra Leicester'a transfer olduğunun hatırlatıldığı röportajda Çağlar'ın hayatına dair özel bir yazı kaleme alındı. Türkiye'in 3. en kalabalık şehri olan İzmir'in Menemen İlçesi'nde doğan Çağlar Söyüncü, röportajını Londra yolu üzerinde bulunan otantik bir Türk restoranında gerçekleştirdi. İzmir için "Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi" yorumunu yapan Çağlar, "Güzel bir şehir ve insanlar arkadaş canlısı. Çok iyi bir yer Menemen'de doğdum ve 10 yaşına kadar burada yaşadım. Uzun süredir gitmiyorum Menemen'e. Ailem İzmir'in başka bir bölgesinde. Çağatay ve Kazım adında 2 kardeşim var. Annem çok fazla seyahat etmiyor ama babam bazen maçlarımıza geliyor. İzmir oldukça modern bir şehir" ifadelerini kullandı.

"2002 DÜNYA KUPASI'YLA FUTBOLLA TANIŞTIM"

Milli takım aralarında ve tatillerde Türkiye'ye geldiğini, ülkenin herhangi bir noktasına gitmeyi çok sevdiğini söyleyen Çağlar Söyüncü, "2002 Dünya Kupası'nı hatırlıyorum. 7 yaşındaydım ve futbolla o zaman tanıştım. 2008 yılında Avrupa Şampiyonası'nda Nihat Kahveci'nin Çek Cumhuriyeti maçındaki ve Semih Şentürk'ün Hırvatistan maçındaki golleri çok önemliydi. Bu maçlarda herkes ekranlara yapıştı. Kadrodaki isimler bizim rol modellerimizdi. Gurur duyduk ve onlardan birisi olmak istedik. Benim için çok özel bir şeydi. Şu anda milli formayı giyiyorum ve bunu anlatmak inanılmaz bir duygu. Her oyuncunun kendi milli takımı için oynayacağı özel bir an olduğundan eminim" dedi. Menemen Belediyespor'da forvet oynayan Çağlar, "Kariyerimde çok fazla pozisyon değiştirdim, bu yüzden örnek aldığım futbolcu ismi vermem çok zor. Tabii ki örnek aldığım çok isim var. Kariyerimin başlangıcında, Menemen'deyken forvet oynuyordum. Lisansımı yeni almıştım ve benimle aynı yaş grubundaki oyuncularla karşılaştırıldığında oldukça iyiydim. Uzun boylu değildim ama daha iyiydim. İkinci kulübüm Bucaspor'da 6 numara oynamaya başladım. Orada teknik ekip bu bölgede oynamamı söyledi ve ben de yaptım. Menemen'deki öğretmenimle de takımda beraberdik. Yakındık ve bana yardımcı oldu. Sonrasında defans oynamaya başladım. Ailemden ayrılmak benim için çok zordu. Çünkü çok gençtim. Ayrıldığımda sadece 11 yaşındaydım, ama hedefim, hedeflerim vardı. Bu yüzden çok çalıştım ve yaptım. Ailemin benden büyük beklentileri vardı ve bunun için çok çalıştım, şimdi buradayım" açıklamasını yaptı.

"BUNDESLİGA'YA GİTMEK ZORDU"

Altınordu'dan Almanya'ya transfer olan Çağlar Söyüncü, "Türkiye'de ikinci ligde oynuyordum, bu ligden ilk kez Bundesliga'ya bir oyuncu transfer olacaktı. Yanımda kimse yoktu ve ben çok gençtim, bu yüzden elbette zordu. Bazı takım arkadaşlarımızla beraber takılırdık. Aslında Almanya günleri güzeldi" dedi.

Türkiye'den Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın ve İspanya'dan Sevilla'nın transfer listesine girdiği hatırlatılan Çağlar Söyüncü, "Tabii ki Türkiye'de kalmak daha kolay olurdu ve bu kararı 19 ya da 20 yaşında vermek çok zor oldu. Futbol oynamaya ilk başladığımda, ailemi temsil etmek ve onları gururlandırmak istiyordum. Türkiye 2. Ligi'nden Almanya'ya giden ilk futbolcu oldum. Şu andaki yaşantım oldukça iyi gidiyor. Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledik. Taraftarlarımız harika. Beni çok seviyorlar. Bu durum gurur verici çünkü oynadığı takıma saygı göstermeleri beni mutlu ediyor. Beni burada da takip ediyorlar" diye konuştu.

"ARTIK DAHA FAZLA ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM"

Çağlar'ın Mustafa İzzet'in ardından Leicester'ın ikinci Türk oyuncusunun olduğu hatırlatılırken, Çağlar, "2002'de Türk Milli Takımı'nın Avrupa'da ya da yurt dışında oynayan çok oyuncusu yoktu, ancak Mustafa İzzet'in İngiltere'de oynadığını ve Leicester City için oynadığını biliyordum. Harika bir oyuncuydu. Premier Lig'de çok fazla baskı ve sorumluluk var. Ben futboluma odaklanmaya çalışıyorum. Bana hangi rol verilirse verilsin, en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım ve antrenörümün desteğiyle baskıyla başa çıkabiliyorum. Leicester'da olmak güzel. Elbette düzenli olarak oynamaya başladığımdan beri çok daha iyi oldu. Zamanımın geleceğini biliyordum. Yedek olduğum dönemde kendi becerilerime odaklanıyordum. Her gün öğrenmeye çalışıyordum. Şimdi çok daha fazla çalışıyorum çünkü düzenli olarak 11'deyim" diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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