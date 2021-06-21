2001'de doğdu, 2021'de ikinci malikanesini aldı

YENİ EVİNİN HABERİNİ DUYURDU21 yaşındaki Amerikalı sosyal medya yıldızı Chamberlain, Beverly Hills'te ünlülerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgese 4.3 milyon dolara bir malikane satın aldı.

YENİ EVİNİN HABERİNİ DUYURDU

21 yaşındaki Amerikalı sosyal medya yıldızı Chamberlain, Beverly Hills'te ünlülerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgese 4.3 milyon dolara bir malikane satın aldı. Kendi soyadını taşıyan bir şirketin de kurucusu olan Chamberlain, bu mutlu haberi de yine sosyal medyadan duyurdu.

BİRAZ DAHA DÜŞÜK FİYATA SATIN ALDI

Emma Chamberlain'in yeni malikanesi aslında 4.7 milyon dolara satışa sunulmuştu. Ancak sosyal medya fenomeni burayı biraz daha ucuz bir fiyata portföyüne katmış oldu.

YAKINDA OTURUYOR

Beverly Hills'in gösterişli bir bölgesinde yer alan yeni mülküne ise hemen taşınmayacak sosyal medya yıldızı Emma Chamberlain. Burayı elden geçirip modernize ettirmeyi planlıyor ve bunun da altı ay zaman alacağı söyleniyor. Genç fenomen şu sıralar, yeni satın aldığı bu malikanenin fazla uzağında olmayan bir bungalovda yaşıyor.

BİRÇOK ÜNLÜ ORADA YAŞADI

Chamberlain'in satın aldığı malikane, son 60 yılda birçok ünlünün yuvası oldu. Rocky Horror filminin yıldızı Barry Bostwick, R&B efsanesi Natalie Cole ve oyuncu Lisa Hartman, geçmişte bu evde oturan ünlülerden bazıları. Çok sık el değiştiren malikanenin Chamberlain'den önceki sahipleri ise ünlü kişiler değildi.

VİDEOLARLA TANINDI

2011 doğumlu olan Emma Chamberlain, anne ve babasının tek çocuğu. O henüz, beş yaşındayken ailesi boşandı. Okul yıllarında amigo takımında yer ayan Chamberlain, çok genç yaşta sosyal medyada adını duyurdu. Kendisine bugünkü tanınırlığını ve servetini getiren Youtube'da paylaştığı videolar oldu.

İZLENME REKORLARI KIRDI

İlk videosunu 2017 yılında paylaştı. Sonra da o yılın yaz mevsimi boyunca hemen hemen her gün video paylaştı. O sırada da takipçi sayısı bir anda hızla yükseldi. Ondan sonra da bu alanda yıldız haline geldi.

PARAYA PARA DEMİYOR

Emma Chamberlain, moda haftalarına da katılıyor, bugüne kadar aralarında top model Karlie Kloss'un da bulunduğu çok sayıda ünlüyle iş ortaklığı yaptı. Ünlü dergilere poz verdi. Chamberlain, son zamanlarda yaptığı podcast yayınlarıyla da tanınıyor.

Kaynak: Hürriyet