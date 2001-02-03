2001/2-3 tertiplerin yemin töreni yapıldı
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2001/2-3 tertiplerin yemin töreni yapıldı

2001/2-3 tertiplerin yemin töreni yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de acemi erlerin ant içme töreni Cezaevi Tabur Komutanlığı'nda gerçekleşti.

Eskişehir'de acemi erlerin ant içme töreni Cezaevi Tabur Komutanlığı'nda gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrine tertip edilen 2001/2-3 tertip acemi erlerin 'Ant içme töreni', Eskişehir Cezaevi Tabur Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.

Atış, spor ve eğitimde birinci olan 3 Mehmetçiğe İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy tarafından takdir belgesi ve çeşitli hediyeler verildi. Acemi eğitimlerini başarıyla tamamlayan Mehmetçikler vatani görevlerini yerine getirmek üzere Jandarma Teşkilatı'nın saflarında yerlerini aldı. - ESKİŞEHİR

2001/2-3 tertiplerin yemin töreni yapıldı
2001/2-3 tertiplerin yemin töreni yapıldı
2001/2-3 tertiplerin yemin töreni yapıldı
2001/2-3 tertiplerin yemin töreni yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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