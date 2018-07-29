2000 Rakımlı Köyde Otları Branda ile Taşıyorlar

Muş'un Varto ilçesinde 2000 rakımlı yükseklikte bulunan Beşikkaya köyünde yaşayan vatandaşlar otları branda ile taşıyor.

Muş'un Varto ilçesine 20 kilometre mesafede 2000 rakım yükseklikte bulunan Beşikkaya köyü çiftçilerinin ot taşıma mesaisi başladı. Vatandaşlar, hayvanların kış mevsimindeki yem ihtiyacını karşılamak için traktörlerin ve teknolojinin girmediği alanlara girerek, biçtikleri otları naylon brandalarla taşıyor. Köyde ikamet eden Zülfikar Ali Çelik, Öztürk Çelik ve Ozan Yetiş Çelik adlı üç kardeş, Hızır Çeşmesi adı verilen ve traktörlerin giremediği alanda biçtikleri ot tapollarını naylon branda ile taşıdı.

Beşikkaya Muhtarı Zülfikar Ali Çelik, ot biçtikleri yerin batak oluşu nedeniyle at ve traktörlerin giremediğini ifade ederek, "Hayvanlarımızın kış mevsiminde aç kalmaması için şimdiden hazırlıklarımızı yapıyoruz. Buraya da herhangi bir araç veya at giremediği için bizler kendi imkanımızla taşımak zorunda kalıyoruz. Buradan taşınan otlar yol kenarında samana dönüştürüldükten sonra ahırlara taşınacak" dedi.

Öztürk Çelik ise, çok zahmetli bir iş yaptıklarını ancak yapacak başka bir şeyin olmadığını belirterek, zahmetsiz hiçbir işin yapılmadığını söyledi. - MUŞ