200 yıllık tarihi konaklar alevlere teslim oldu
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200 yıllık tarihi konaklar alevlere teslim oldu

200 yıllık tarihi konaklar alevlere teslim olduUNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan ve Osmanlı Kültürünün yansıtıldığı tarihi konaklarıyla meşhur Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, gece yarısı meydana gelen yangın sonrası, 200 yıllık tarihi olan 2 konak harabeye döndü.

25.07.2020 19:06 | Son Güncelleme: 25.07.2020 19:12

200 yıllık tarihi konaklar alevlere teslim oldu

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan ve Osmanlı Kültürünün yansıtıldığı tarihi konaklarıyla meşhur Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, gece yarısı meydana gelen yangın sonrası, 200 yıllık tarihi olan 2 konak harabeye döndü.

Safranbolu Tarihi Çarşı mevkisinde Osman Şenol'a ait 3 katlı tarihi konakta çıkan yangın, yan tarafta bulunan Ali ve Orhan Demirci'ye ait 3 katlı tarihi konağa da sıçradı. Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında otel ve restoran olarak hizmet veren yaklaşık 200 yıllık tarihi konaklar kullanılmaz hale geldi.

Otel ve restoranın işletmecisi Mert Vidinli, " Covid-19 nedeniyle konağımıza zaman zaman gelip temizlik için açıyoruz. Geldiğimizde müşteri olursa veya toplu yemek rezervasyonu alırsak servis veriyoruz ve tekrar kapatıyoruz. Dünde öyle bir gündü. 20 kişilik bir yemek rezervasyonumuz vardı. Hazır açmışken 2 müşterimiz geldi. Onları da geri çevirmedik sürekli müşterimizdi kendileri. 23.30 civarında yemek servisimiz bitti ve misafirleri gönderdik. Ben evime çıktım. Garson arkadaşlar masaları topluyordu. Saat 00.15 gibi telefon geldi yangın çıktı diye. Ben tabi hızlı bir şekilde evden çıktım. Geldiğimde yan taraftaki binanın tamamı yanmış. Bizim de branda ve hasırlar vardı onlar tutuşmuştu. Bir yandan itfaiye ekipleri müdahale ederken bizde kendi mutfağımızın oraya gittik. O an ilk manzarayı gördüğüm an boğazım düğümlendi. Dedemin yıllardır emekleri vardı. Bizim el birliği ile yaptığımız şeyler vardı ve gözümüzün önünde cayır cayır yandı. Kendimi bazen bağırırken buldum o andan sonrasını hatırlamıyorum. Çatıya çıktık itfaiye ekiplerine yardım ettik." dedi.

200 yıllık tarihi konaklar alevlere teslim oldu

Kaynak: DHA

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