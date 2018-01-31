SAMSUN'da, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Karadeniz Bölge Koordinatörü, iş adamı Tuncer Üçüncüoğlu'nun ofisinde bulunan 200 yıllık gemi pusulası dikkat çekiyor.

TURMEPA Karadeniz Bölge Koordinatörü, iş adamı Tuncer Üçüncüoğlu ofisini kaptan köşkü gibi dekore etti. Ofisin içinde birçok antika gemi parçası bulunurken, en dikkat çeken parçaların başında ise çalışır haldeki 200 yıllık gemi pusulası geliyor. Pusulayı, 7 yıl önce 15 bin dolara İzmir'den satın aldığını söyleyen Üçüncüoğlu, şöyle dedi:

"Şimdi pusulalar küçücük; teknoloji gelişti. Bu pusulanın yüksekliği yaklaşık 1.5 metre. Çok eski bir teknoloji ile bu pusula yapılmış. Pusulanın manyetik elektrik akımından etkilenmemesi için iki manyetik kutbu oluşturan toplar var. Bu toplama 'Kelvin'in topları' deniliyor. Çok özel bir pusula. İzmir'de gemi sökümü yapıldığı için böyle antikaya meraklı olan kişiler bunu bilir. Çok eski olan 100 yıllık gemilerin sökümünde de meraklılarına haber verilir. Ben de bu şekilde birçok antika gemi parçası aldım. Bunun dışında antikacılardan da tarihi gemi parçaları satın aldım. Bu benim için bir merak, antika tutkusu çok farklı bir şey."

- Samsun