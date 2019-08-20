200 yıllık değirmen, turizm öğrencilerinin uygulama restoranı olacak

20.08.2019 15:56



MUĞLA'nın Datça ilçesinde bulunan 200 yıllık tarihi yel değirmeni, turizm meslek lisesi öğrencilerine 'uygulama restoranı' olacak.

Datça- Marmaris Karayolu'nun 6'ncı kilometresindeki Kızlan Mahallesi'nde bulunan, Rumlar'dan kaldığı bilinen ve mülkiyeti Hazine'ye ait olan tarihi yel değirmeni, Datça Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, 10 yıllığına Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, uygulama restoranı olarak, ücretsiz tahsis edildi. Datça Kaymakamlığı'ndaki protokol imza törenine Datça Kaymakamı Mesut Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut, İlçe Milli Emlak Müdürdü Ali Acar ile Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hayriye Şatır katıldı.

Datça Kaymakamlığı tarafından 2009 yılında restoran olarak restore edildikten sonra özel işletmelere açılan yel değirmeni, bir süredir kapalı tutuluyordu. 1560 metrekarelik alana sahip olan yel değirmeni, bakım ve onarım çalışmalarının ardından bu yılın sonuna doğru, turizm meslek lisesi döner sermaye işletmesi aracılığıyla yeniden hizmete açılacak.

Kaymakam Çoban, "Tarihi yel değirmeninin tekrar restoran olarak hizmete açılması yönünde özel sektörden çok sayıda talep vardı. Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden de aynı yönde talep gelince, uygulama restoranı olarak hizmete açılmasının daha doğru olacağına karar verdik. Öğrenciler burada, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürecekler. Böylelikle, iş hayatına daha hazır hale gelecekler. Aynı zamanda çalışarak gelir elde edecekler" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut, 10, 11 ve 12'nci sınıflardaki yaklaşık 50 öğrencinin uygulama restoranında hem çalışıp hem de kendilerini geliştireceklerini belirterek, "Uygulama restoranı öğrencilerimiz için önemli bir tecrübe olacak. Uygun fiyat ve kalite anlayışı ile hizmet verecek olan restoranın, aynı zamanda piyasadaki fiyatların düzenlenmesi noktasında katkı sunacağına inanıyorum" diye konuştu.



Kaynak: DHA

- Muğla