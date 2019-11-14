200 yıllık çınar çürümeye başlayınca budandı
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200 yıllık çınar çürümeye başlayınca budandı

Mersin'in Mut ilçesindeki asırlık çınar ağacı, gövdesindeki çürüme nedeniyle çevreye zarar vermemesi için budandı.

14.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:02
200 yıllık çınar çürümeye başlayınca budandı

'in ilçesindeki asırlık ağacı, gövdesindeki çürüme nedeniyle çevreye zarar vermemesi için budandı.

Çınaraltı Parkında bulunan ve yaklaşık 200 yıl önce dikildiği tahmin edilen çınarda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede çürümeler tespit edildi yapıldı.

Birinci derece sit alanı sayılan ağacın tescili, budama öncesinde kaldırıldı.

Kaynak: AA
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