200 yıllık bina ilk günkü ihtişamına kavuşuyor
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200 yıllık bina ilk günkü ihtişamına kavuşuyor

Bursa'da Devlet Misafirhanesi ve Rus Konsolosluğu olarak kullanıldıktan sonra konut olarak değerlendirilen ve 1994 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlanan 200 yıllık binayı ilk günkü ihtişamına kavuşturacak restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

200 yıllık bina ilk günkü ihtişamına kavuşuyor
18.06.2020 11:46 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:49

Bursa'da Devlet Misafirhanesi ve Rus Konsolosluğu olarak kullanıldıktan sonra konut olarak değerlendirilen ve 1994 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlanan 200 yıllık binayı ilk günkü ihtişamına kavuşturacak restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında 8500 yıllık Arkeoparktan 2300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden, Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılara kadar her alanda yapılan restorasyonlarla Bursa'yı adeta bir açık hava müzesine dönüştüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muradiye'deki 200 yıllık tarihi binayı da ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor. Muradiye Külliyesi'nin yakınında bulunan ve 19'uncu yüzyılın ilk yarısında Osmanlı mimarisinin özellikleriyle inşa edilen tarihi bina, 1836 yılında Devlet Misafirhanesi olarak, daha sonra ise Rus Konsolosluğu olarak kullanıldı. 1877 yılından konut olarak kullanılmaya başlayan ve emekli harita mühendisi yarbay ve dağlama sanatçısı merhum Hüsnü Züber tarafından satın alınan bina, restorasyonun ardından 1992 yılında Müze Eve dönüştürüldü. Züber, yakma dağlama tekniği ile yaptığı ağaç kaşıklardan oluşan geniş koleksiyonu sergilediği ve aynı zamanda yaşadığı Müze Evi 1994 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağışladı. Tarihi binayı ilk günkü ihtişamına kavuşturmak maksadıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Bursa Valiliği'nin de destek verdiği restorasyon çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlanırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmaları yerinde inceledi.

Mini gençlik merkezi

Çalışmalar kapsamında tarihi binanın tamamen elden geçirildiğini, ahşap karkas taşıyıcılardan çürüyen ve yıprananların değiştirildiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Muradiye zaten semt olarak çok özellikli bir bölge. Buradaki bir eseri daha ihya etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah çalışmaları Eylül başı itibariyle tamamen bitirip hizmete açmayı planlıyoruz. Müze özelliğini de koruyarak, özellikle mahalle sakini olan çocukların, gençlerin, hanımların burayı daha çok kullanabilmesine yönelik bir düzenleme yapacağız. Burası mini bir gençlik merkezi gibi, bir mahalle konağı gibi çocuklarımızın, gençlerimizin gelip derslerini çalışabileceği, internet hizmetinden yararlanabileceği, yine hanımlarımızın bahçesini farklı etkinlikler için kullanabileceği bir yer olacak. Restorasyonda bir miktar gecikme oldu ancak çalışmalara hız verdik. Çalışmalar 2 - 2,5 ay içinde tamamlanacak ve güzel bir merkez olarak mahallemize kazandırılacak" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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