200 polisle uyuşturucu denetimi
Haberler » Güncel » 200 polisle uyuşturucu denetimi - Haber

200 polisle uyuşturucu denetimi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 200 polisin katılımıyla uyuşturucu denetimi yapıldı.

13.01.2020 16:43 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:45
200 polisle uyuşturucu denetimi

'ın ilçesinde 200 polisin katılımıyla uyuşturucu denetimi yapıldı.

İskenderun İlçe , kentte uyuşturucu kullanan ve satan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Esentepe, Yıldırımtepe ve Gültepe mahallelerinde 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli araç ve şahıslar kontrol edildi.

Dedektör köpekler de araçlarda uyuşturucu madde aradı.

Uygulamada aranan 2 zanlı yakalandı, 3 motosiklet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 200 polisle uyuşturucu denetimi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler