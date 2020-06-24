200 milyonluk vurgun yapan kuyumcu, kar payı verip güven kazanmış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

200 milyonluk vurgun yapan kuyumcu, kar payı verip güven kazanmış

DİYARBAKIR'da esnaf, iş insanları, kuyumcu ve çeşitli meslek guruplarından topladıkları 200 milyon TL ile ortadan kaybolan 3 şüphelinin, ziynet eşyası ve para aldığı kişilere çeşitli faiz oranlarıyla kar payı vererek güven kazandığı ortaya çıktı.

200 milyonluk vurgun yapan kuyumcu, kar payı verip güven kazanmış
24.06.2020 15:08 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:12

DİYARBAKIR'da esnaf, iş insanları, kuyumcu ve çeşitli meslek guruplarından topladıkları 200 milyon TL ile ortadan kaybolan 3 şüphelinin, ziynet eşyası ve para aldığı kişilere çeşitli faiz oranlarıyla kar payı vererek güven kazandığı ortaya çıktı. Savcılık, mağdurların şikayetleri üzerine kimlikleri belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkardı. 

Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı üzerindeki bir kuyumcuya iddiaya göre esnaf, iş insanı ve çeşitli meslek gruplarından kişiler, yatırım vaadiyle para ve ziynet eşyası emanet etti. Kuyumculuk yapan Z.O., Z.O. ve S.A., 200 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyası ile ortadan kayboldu. Üç gündür paralarını emanet ettikleri kişilerden haber alamayan ve dolandırıldıklarını söyleyen yaklaşık 50 kişi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Şikayeti inceleyen savcılık, kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için gözaltı kararı çıkardı. Polis ekipleri, 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KAR PAYI VERİP GÜVEN KAZANMIŞSavcılığa suç duyurusunda bulunan mağdurların, yaklaşık 6 yıldır aynı kuyumcuya para verdiği belirlendi. Kuyumcunun, para ve altınlarını aldığı kişilere çeşitli faiz oranlarıyla kar payı verip, güven kazandığı ortaya çıktı. Kuyumcunun, vatandaşların yanı sıra kuyumcuların da altın siparişi için para aldığı ifade edildi.'UCUZ ALTIN YOKTUR'Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, çok sayıda esnafın kendilerine başvurarak dolandırıldıklarını aktardığını söyledi. Dolandırıcıların ucuza altın alışverişi yaptığını iddia ederek insanları kandırdığını belirten Öner, altın fiyatlarının her yerde aynı olduğunu söyledi. Vatandaşların, mağdur olmamaları için ucuza alım satım veya kar payıyla altın alışverişi yapmak isteyenlere inanmalarını ifade eden Öner, şunları söyledi:

"Üzücü bir olay yaşandı maalesef. Kuyumcuların arasında kuyumcu toptancısı olarak tabir ettiğimiz arkadaş, maalesef birçok kuyumcu esnafımızdan da 'Size ürün getireceğim, bana altınınızı önden verin' vaadiyle baya bir yüklü miktarda altınlarını alıp maalesef ortadan kayboldu. Bu arkadaşlarımız yaklaşık 5- 6 yıllık geçmişe sahip olan, yani 'yıldızı çabuk parlayan' diye tabir ettiğimiz arkadaşlarımızdı. Amaçları buymuş demek ki diye düşünüyoruz ve yaklaşık 20-25 tane kuyumcu esnafımızın tabi sonradan da duyduğumuza göre vatandaşlar da varmış. Tabi biz o sayıyı bilmiyoruz. Vatandaş ne kadar altın vermiş, bilmiyoruz. Fakat birçok kuyumcu arkadaşımızı mağdur ettiler. Bugün her şeyin bir maliyeti var. Biz her zaman söylüyoruz, ucuz altın yoktur. Ben şunu söylemek istiyorum vatandaşlarımıza, biz üreticiyiz, biz toptancıyız, biz ucuza mal ediyoruz bu tür tabirler hem sektöre hem vatandaşa, yani herkesi zarara uğratıyor. Bugün altın dünyanın her yerinde aynıdır Avrupa'da da Amerika'da da her yerde aynı fiyat üzerinden işlem görür. Maalesef ucuza satanlar, biz üretiyoruz önden verirseniz ucuza mal ediyoruz diye bir tabirde bulunuyorlar. Böyle bir şey yoktur. Maalesef üzücü bir durum, biz de üzülüyoruz böyle bir duruma. Sektörümüz adına üzücü, zarar veriyor sektöre. Birkaç kuyumcu arkadaşımız savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar. Bununla ilgili artık gelişmeleri takip edeceğiz. Biz yaptığımız gözlemler sonucu tamamen iki kuruş uyguna sayıyoruz diye altınınız bizde kalsın ya da bize kar payı verelim. Tabi biz bilmiyoruz taraflar ortada olmadığı için, aralarında olmadığımız için ama tamamen görünen o, kar payı dağıtalım size diyerek maalesef birçok kuyumcu arkadaşımızı mağdur etmişlerdir. Biz özellikle vatandaşlarımıza şunu anlatmaya çalışıyoruz, ucuz altın yoktur. Kimse ucuza altın alıyorum, ucuza mal ediyorum, üreticiyim, toptancıyım, atölyeciyim deyimlerini kullanarak vatandaşın iyi niyetini su istimal etmesinler. Vatandaşın parasını peşin versin, altınını peşin alsın öyle yok ben sonradan verdim, sizde kalsın, bizde kalırsa bu fiyata sayarız. Yani bu tür şeyler yanlış şeylerdir. Gerçekten burada dürüş ve namuslu çalışan kuyumcuyu da zedeliyorlar. Bu arkadaşlarımızın babadan dededen kuyumcu olan vardı. Bu arkadaşlarımızın öyle bir durumu da yoktu. Yani 5- 6 yıllık geçmişleri vardı. Yani bu bizi üzdü bütün camiamızı üzdü. Bu tür arkadaşlara dikkat etmeleri lazım. İşte ben kar veriyorum gibi vaatlere kanmasınlar."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? Haber
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü Haber
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Adres sormak için girdiği tamirhanede kanala düşen vatandaş hastanelik oldu
Adres sormak için girdiği tamirhanede kanala düşen vatandaş hastanelik oldu
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Sigara içtiği ve maske taktığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoförün cezası belli oldu
Sigara içtiği ve maske taktığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoförün cezası belli oldu
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak
ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun
ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Donald Trump Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Bülent Ersoy Safiye Soyman
Spor Falcao Ali Koç Yılmaz Vural Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: 200 milyonluk vurgun yapan kuyumcu, kar payı verip güven kazanmış - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 15:12:48. #1.15#
title