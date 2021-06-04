200 milyonluk vurgun yapan 'gaipler' çetesi çökertildi
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200 milyonluk vurgun yapan 'gaipler' çetesi çökertildi

200 milyonluk vurgun yapan 'gaipler' çetesi çökertildi
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

BURSA'da polis ekipleri, bir süre önce 'dolandırıcılık'tan tutuklanan M.A.B.'yi şüphe üzerine araştırmaya devam etti.

BURSA'da polis ekipleri, bir süre önce 'dolandırıcılık'tan tutuklanan M.A.B.'yi şüphe üzerine araştırmaya devam etti. Bunun üzerine M.A.B.'nin, çete lideri olduğu belirlendi. Tapu ve kadastro müdürlükleri ile nüfus müdürlüklerinde görevli memurlarla iş birliği yapan çete üyelerinin, gaiplik kararı bulunan kişilerin listesine ulaştığı ve aralarından mal varlığı bulunup, mirasçısı olmayanları sahte çek ve senetle icraya vererek, miraslarını ele geçirdiği tespit edildi. İş insanlarını da 'finans danışmanı' yalanıyla kandıran çete üyelerinin, 30 kişiyi 200 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı. 'Gaipler' çetesi üyesi 19 kişi, polisin Bursa merkezli 5 ilde düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 6 ay önce Gemlik ilçesinde düzenlediği dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden M.A.B., mahkemece tutuklandı. Polis, şüphe üzerine M.A.B. hakkında araştırma yapmaya devam etti. Araştırmayı derinleştiren ekipler, M.A.B.'nin suç çetesinin elebaşı olduğunu belirledi.

GAİPLİK KARARI OLANLARIN MİRASINI ELE GEÇİRMİŞLERM.A.B.'nin kurduğu çetenin üyelerinin tapu ve kadastro müdürlüğü ile nüfus müdürlüklerinde bulunan bazı memurlarla iş birliği yaparak, uzun zamandır kayıp oldukları için haklarında gaiplik kararı bulunan kişilerin listesine ulaştığı belirlendi. Çetenin, bu listede, üzerinde yüklü miktarda mal varlığı bulunan ancak mirasçısı olmadığı için mal varlığı devlete aktarılacak kişileri belirlediği tespit edildi. Şüphelilerin, bu kişilerin imzalarını ABD'deki firmaya göndererek, taklit ettirip, sahte çek ve senet hazırlattığı ve evrakla icra takibi yaptırarak, miraslarını ele geçirdiği saptandı.'FİNANS DANIŞMANIYIZ' DİYEREK DOLANDIRMIŞLARÇete üyelerinin ayrıca yurt dışındaki firmalarla çalışan iş insanlarını tespit ettikleri, kendilerini bu kişilere 'finans danışmanı' olarak tanıtıp, yurt dışı firmalarının istediği teminat mektuplarını takip etmeyi teklif ettikleri belirlendi. İş insanlarının güvenini kazanmak için yurt dışında bazı bankalarda küçük işlemler başlatıp, bu kişilerden 'sigorta bedeli' adı altında paralarını aldıkları da ortaya çıktı. Şüphelilerin 30 kişiyi toplam 200 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. 5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

KOM ekipleri, yapılan araştırmaların ardından salı günü çete üyelerine yönelik Bursa'nın Gemlik ilçesi merkez olmak üzere İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Çorum'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında tapu ve kadastro müdürlüğü ile nüfus müdürlüğünde görevli memurların da bulunduğu 19 kişi, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.


200 milyonluk vurgun yapan 'gaipler' çetesi çökertildi
200 milyonluk vurgun yapan 'gaipler' çetesi çökertildi
200 milyonluk vurgun yapan 'gaipler' çetesi çökertildi
200 milyonluk vurgun yapan 'gaipler' çetesi çökertildi
200 milyonluk vurgun yapan 'gaipler' çetesi çökertildi
200 milyonluk vurgun yapan 'gaipler' çetesi çökertildi
200 milyonluk vurgun yapan 'gaipler' çetesi çökertildi
200 milyonluk vurgun yapan 'gaipler' çetesi çökertildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

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