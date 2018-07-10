Bilim İnsanları Bugüne Kadar Rastlamamıştı! Arjantin'de 201 Milyon Yıllık Dinozor Fosili Bulundu

Arjantin'de, en az 201 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen dev dinozor fosili bulundu.

FOSİL 237 MİLYON ÖNCESİNE AİT

Doğa Ekolojisi ve Evrimi dergisine göre, Arjantin'de araştırma yapan arkeologlar 201 ila 237 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen dev bir dinozor fosili keşfetti.

10 METRE YÜKSEKLİĞİNDE

"Ingentia prima" adı verilen otçul bir dinozor türüne ait olduğu belirtilen fosilin yüksekliğinin 4 metre, uzunluğunun ise 10 metre olduğu bildirildi.

TAHMİN EDİLEN YILLARDAN DAHA ÖNCE VARLAR

Araştırmaya katılan Arjantin San Juan Ulusal Üniversitesi'nden Cecilia Apaldetti, "Bilim insanları şu ana kadar dev dinozorların 180 milyon yıl önce dünyada yaşamakta olduğuna inanıyordu ancak bu keşif dinozorların tahmin edilen yıllardan daha önce var olduklarına işaret ediyor" ifadesini kullandı.

DEVASA DİNOZORLARIN ATASI

Fosili bulunan türün, uzun boyunları ve kuyrukları olan "Brachiosaurus" ve "Diplodocus" gibi devasa dinozorların atası olduğu düşünülüyor.