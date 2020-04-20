200 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü öldü
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Sütçüler, Güncel

200 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü öldü

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde bir mermer ocağında çalışan Ali Yazıcıoğlu (38), kullandığı kamyonla yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

20.04.2020 23:43 | Son Güncelleme: 20.04.2020 23:43
200 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü öldü

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde bir mermer ocağında çalışan Ali Yazıcıoğlu (38), kullandığı kamyonla yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaya parçalarının altında kalan Yazıcıoğlu, yaşamını yitirdi. 

Sütçüler'e bağlı Yeşilyurt köyü mevkiinde bulunan bir mermer ocağında çalışan Ali Yazıcıoğlu'nun, kullandığı hafriyat yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Yazıcıoğlu'nun kamyonda yüklü kayaların altında kalarak yaşamını yitirdiğini belirledi. Yazıcıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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