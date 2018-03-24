200 Metrelik Dev Televizyon Kulesini Alkışlar ile Yıktılar

Rusya'nın Yekaterinburg kentindeki en yüksek yapısı olan ve inşaatı tamamlanmayan ikiyüz metreden daha yüksek dev televizyon kulesi alkış ve çığlıklar eşliğinde yıkıldı.

Videoda, patlamanın nasıl meydana geldiği ve bundan birkaç saniye sonra 200 metreden yüksek kulenin yıkılması görülüyor.

Ural Metalurji Şirketi"'nin temsilcisi Nina Pelevina, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, geride kalan enkazın iki hafta içinde kaldırılacağını belirtti ve "Kule içten kısım kısım yıkılıyordu. Toz ve ses düzeyine göre her şey projede yer alandan daha hafif geçti" diye konuştu.

Yapılırken 361 metre yükseklikte olması planlanan televizyon kulesinin inşaatı 1983 yılında başladı. İlk olarak televizyon sinyalinin tüm Sverdlovsk Oblastı'na yayılması gerekiyordu, fakat 1991 yılında inşaat finansman sorunları yüzünden donduruldu.

İnşaatı tamamlanmayan kulede ofisler, spor merkezi, sinema salonu gibi birçok tesisin bulunması planlanıyordu, fakat hiçbir gerçekleşmedi. Artık bu alanda buz pistinin inşa edilmesi planlanıyor. (Fotoğrflı) - Moskova