200 Metrekarelik Atatürk portresinde 10 Kasım anması
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

200 Metrekarelik Atatürk portresinde 10 Kasım anması

10.11.2020 13:47 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:51
200 Metrekarelik Atatürk portresinde 10 Kasım anması

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıkaya köyü sakinleri, 82. ölüm yıl dönümünde Atatürk'ü tepeye yaptıkları 200 metrekare genişliğindeki portresinin yanı başında andı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıkaya köyü sakinleri, 82. ölüm yıl dönümünde Atatürk'ü tepeye yaptıkları 200 metrekare genişliğindeki portresinin yanı başında andı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıkaya köyü sakinleri 82'nci ölüm yıldönümünde Atatürk'ü, 3 yıl önce bir tepeye inşa ettikleri dev portrenin yanı başında andılar. 10 Kasım Atatürk'ü günü dolayısı ile 7'den 70'e köy sakinleri 1kilo yol yürüyüp 200 metrekare büyüklüğündeki portrenin yanında toplandı. Önce portrenin üzerinde oluşan yabani otlar temizlendi. Ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Tepeye çıkan bazı kadınlar Atatürk portresini öperek, teşekkür etti.

"Atatürk'e bizim sevgimiz çok büyük"

Köy sakinlerinden Ali Kaçan, köydeki herkesin Atatürk'e sevgisinin büyük olduğunu dile getirerek, "Köylülerimiz dişinden, tırnağından, çocuklarımızın kumbarasından artırıp, hiç kimseden yardım almadan burayı yaptık. Burayı çıkarken hiç zorlanmadık. Atatürk'e bizim sevgimiz çok büyük. 10 Kasım dolayısıyla bayraklarımızı yarıya indirdik. Atatürk portresinin yanına gelip İstiklal Marşı'mızı okuduk. 65 yaşından aşağı kimse yok bizim köyümüzde, en genci benim. Bastonlarla buraya çıktılar" şeklinde konuştu.

İstiklal Marşı ve şiirlerle andılar

73 yaşındaki Mercan Ayyıldız, İstiklal Marşı ve şiirlerle Atatürk'ü andıklarını belirterek, "Bugün 10 Kasım. Atatürk'ümüzün saat 09.05 geçe hayata gözlerini yumduğu gün. Bugün Atatürk'ü andığımız bir gün. Bugün Atatürk portresinin olduğu yerdeyiz. Buraya geldik İstiklal Marşı'mızı okuduk. Atamızı andık. Şiirler söyledik. Bugünü böyle geçireceğiz" şeklinde konuştu. Fadime Yıldız ise, "Yaşımız hep ilerlemiş ama Atatürk'e, bayrağımıza ve ülkemize olan saygımızdan dolayı Atatürk'ü andık. İstiklal Marşımızı okuduk. Bütün katılan köylülerimize teşekkür ederim" dedi. - SİVAS

200 Metrekarelik Atatürk portresinde 10 Kasım anması
200 Metrekarelik Atatürk portresinde 10 Kasım anması
200 Metrekarelik Atatürk portresinde 10 Kasım anması
200 Metrekarelik Atatürk portresinde 10 Kasım anması
200 Metrekarelik Atatürk portresinde 10 Kasım anması
200 Metrekarelik Atatürk portresinde 10 Kasım anması
200 Metrekarelik Atatürk portresinde 10 Kasım anması
200 Metrekarelik Atatürk portresinde 10 Kasım anması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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