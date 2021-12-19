200 metre uçuruma yuvarlanan 2 genç donmak üzereyken böyle kurtarıldılar

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl İlçesi kırsal Çayyaka mahallesine bağlı 1200 rakımlı Boğazova bölgesinde meydana gelen kazada, kar tutan yolda kontrolden çıkan cip 200 metrelik uçuruma yuvarlandı, 2 kişi yaralandı. Ekiplerin kurtarma operasyonu kameraya yansıdı.

Kaza saat 22.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka mahallesine bağlı Boğazova bölgesinde meydana geldi. Sürücü Bektaş Özkiraz(25) yönetimindeki 16 V 4299 plakalı Cipiyle arkadaşı Özgür Demiray(26)'ı da alarak 1200 rakımlı Boğazova bölgesine çıktı. Kar keyfi yapan 2 genç, İnegöl'e dönmek üzere yola çıktılar. Kar tutan yolda sürücü Bektaş Özkiraz'ın kontrolünden çıkan cip yolun kenarından uçuruma yuvarlandı. Sürücü, ailesini arayarak haber verdi.

Olay yerine çok sayıda Jandarma komutanlığı, 112 ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Uçurumdaki 2 genci kurtarmak için ekipler seferber oldular. Yaralıların yanına halatlar yardımıyla inen İtfaiye ekipleri, gençleri donmamaları için giysilerini giydirdiler. 1 saat süren yoğun uğraşlar sonucu yaralılar, tahta sedyelere bağlanan halatlarla, 30 kişi tarafından yukarıya çekildiler.

Annesi gözyaşı döktü

Yaralılardan Özgür'ün annesi, oğlunu görünce gözyaşı döktü. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, uçuruma yuvarlanan aracın kurtarma çalışmalarını sürdürüyorlar. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.