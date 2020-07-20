200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısının sözleri pes dedirtti "Çek çek, iyi çek"
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200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısının sözleri pes dedirtti "Çek çek, iyi çek"

200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısından gazetecilere şaşırtıcı şekilde cevap verdi. Zanlıalrdan biri gazetecilere "Çek çek, iyi çek" diye tepki gösterdi.

200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısının sözleri pes dedirtti
20.07.2020 13:56 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:59

Konya'da Kurban Bayramı öncesi iki farklı adresten yaklaşık 200 küçükbaş hayvan çaldığı tespit edilen şahıslar yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına gülerek, "Çek çek, iyi çek" dedi.

200 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HIRSIZLIĞI ZANLISININ SÖZLERİ PES DEDİRTTİ

Konya'da Kurban Bayramı öncesi iki farklı adresten yaklaşık 200 küçükbaş hayvan çaldığı tespit edilen Mustafa A. (36) ve Recep Y. (37) yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına gülerek, "Çek çek, iyi çek" dedi.

200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısının sözleri pes dedirtti 'Çek çek, iyi çek'

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı İnfaz ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Büyükkayacık Mahallesi ve Şatır köyündeki iki farklı adresten 200 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Polis yaptığı araştırmada, şüphelilerin daha önce de poliste suç kaydı bulunan Mustafa A. ve Recep Y. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

48 KOYUN BULUNABİLDİ

Şüphelilerin sakladıkları 48 küçükbaş hayvan ise bulunarak sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin diğer koyunları ise sattıkları tespit edildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısının sözleri pes dedirtti 'Çek çek, iyi çek'

"ÇEK ÇEK, İYİ ÇEK"

Farklı suçlardan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlenen Mustafa A., sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, gülerek "Çek çek, iyi çek" dedi.

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