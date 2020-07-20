200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısından gazetecilere; 'Çek çek, iyi çek' (2) 2 ZANLI TUTUKLANDIKonya'da, Kurban Bayramı öncesi 2 ayrı adresten 200 küçükbaş hayvan çaldığı tespit edilen ve kendisini görüntüleyen basın mensuplarına gülerek, "Çek, çek, iyi çek" diyen Mustafa Akkuş (36) ile arkadaşı Recep Yeni (37) sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.

2 ZANLI TUTUKLANDI Konya'da, Kurban Bayramı öncesi 2 ayrı adresten 200 küçükbaş hayvan çaldığı tespit edilen ve kendisini görüntüleyen basın mensuplarına gülerek, "Çek, çek, iyi çek" diyen Mustafa Akkuş (36) ile arkadaşı Recep Yeni (37) sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA