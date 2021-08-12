200 kişilik ekip selden etkilenen 3 ile dağıldı
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200 kişilik ekip selden etkilenen 3 ile dağıldı

200 kişilik ekip selden etkilenen 3 ile dağıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketlerine yönelik konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Sinop, Bartın ve Kastamonu olmak üzere 3 farklı bölgede şuanda afet izleri var. Yaklaşık 100 civarındaki personelimiz ve 100'ü aşkın gönüllümüzle 3 ile dağılmış durumdayız" dedi.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketlerine yönelik konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Sinop, Bartın ve Kastamonu olmak üzere 3 farklı bölgede şuanda afet izleri var. Yaklaşık 100 civarındaki personelimiz ve 100'ü aşkın gönüllümüzle 3 ile dağılmış durumdayız" dedi.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sağanak yağışın ardından üç ilin çeşitli ilçelerinde sel felaketleri yaşanmıştı. Bu ilçelerden biri olan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ekipleri ile beraber çalışarak incelemelerde bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, bölgede yaşanan felakete yönelik açıklamalarda bulundu.

"Yaklaşık 100 civarındaki personelimiz ve 100'ü aşkın gönüllümüzle 3 ile dağılmış durumdayız"

Hem personel olarak hem de gönüllü çalışanlar olarak bölgede vatandaşlara destek verdiklerini söyleyen Kerem Kınık, "Yaşanan afet çok büyük bir afet. Öncelikle geçmiş olsun diyorum. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hala tahliye edilmemiş noktalar var. Buralar havadan ve karadan tahliye ediliyor. Çalışan personeller var, burada bekleyen vatandaşlar var. Bir kısmı yakınları ile birlikte güvenli nokta olan Kastamonu'ya tahliye edildi. İlk etapta bizim vazifemiz burada bulunan ekiplere ve vatandaşlara beslenme desteği sağlamak. Sinop, Bartın ve Kastamonu olmak üzere 3 farklı bölgede şuanda afet izleri var. Yaklaşık 100 civarındaki personelimiz ve 100'ü aşkın gönüllümüzle 3 ile dağılmış durumdayız. Bugün koordinasyonla olay netleşecek olay netleşecek. Şuan çalışan ekiplere odaklanmış durumdayız. Ümit ediyoruz ki can kaybı fazla olmaz ve insanlar sağ salim sevdiklerine kavuşurlar" diye konuştu.

Sel felaketinin oluşumunu değerlendiren Kınık, "Bu öngörülen yağışlar meteoroloji tarafından bildirildiği için 1 saat öncesinden uyarılmış. Dolayısıyla hasarın ve can kaybının fazla olmaması bu anlamda erken uyarıya bağlı. Ancak olay tahmin edilebilirliğin ötesinde. Her şeye rağmen her bir nokta, selin girdiği her bodrum, her kat tek tek araştırılıyor şuanda. Ümit edelim can kaybı fazla olmasın" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

200 kişilik ekip selden etkilenen 3 ile dağıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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