200 Kilogramlık Domuz Avlandı

Sinop'un Erfelek ilçesi Hasandere köyünde vatandaşların mahsullerine zarar veren, evlerinin önüne kadar gelip insanları korkutan 200 kiloluk domuz avlandı.

Yıllardır avlanamayan ve vatandaşları evden çıkmaya korkar hale getiren domuzu avlayan Güven Gündoğdu ve arkadaşları, "Bu domuz yıllardır köylünün mahsulüne zarar veriyormuş. Bize bir tanıdık vasıtası ile durumu bildirdiler. Akşam saatlerinde dışarı çıkamıyorlarmış. Bir günümüzü bu domuzu avlamak için harcadık. Yakaladık ve köylüye rahat nefes aldırdık. Köylünün hayır duasını aldık. Bilirkişi arkadaşlarımız domuzun yaklaşık 200 kilogram olduğunu söylüyorlar" dedi.

Güven Gündoğdu ve arkadaşları avladıkları domuz ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. - SİNOP