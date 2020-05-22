200 kahraman sağlık çalışanının iftarı Ramazan boyunca Kızılay'dan
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200 kahraman sağlık çalışanının iftarı Ramazan boyunca Kızılay'dan

Adana Kızılay Başkanlığı, yeni tip korona virüs nedeniyle evine gidemediği için yurt ve otellerde kalan 200 sağlık çalışanına Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur ikramında bulundu.

200 kahraman sağlık çalışanının iftarı Ramazan boyunca Kızılay'dan
22.05.2020 08:22 | Son Güncelleme: 22.05.2020 08:26

Adana Kızılay Başkanlığı, yeni tip korona virüs nedeniyle evine gidemediği için yurt ve otellerde kalan 200 sağlık çalışanına Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur ikramında bulundu.

Yeni tip korona virüsün Türkiye'yi de etkisi altına almasından sonra bir çok doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanı, ailesine ve yakınlarına virüs bulaştırma ihtimaline karşı tedbir olarak evine gitmiyor. Devlet de sağlık çalışanlarına yurt, misafirhane ve otellerde konaklama imkanı sundu. Adana Kızılay Başkanlığı ise Ramazan ayında iftarlık ve sahurlukları sağlık çalışanlarına da dağıtma kararı aldı. Kızılay, Ramazan ayı boyunca bin muhtaç vatandaşın yanı sıra yurt ve misafirhanelerde kalan 200 sağlık çalışanına da iftar ve sahurda yemek verdi.

Kızılay Adana Başkanı ve Kızılay Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, pandemi süreçlerinde sağlık kahramanlarının olduğunu hatırlatarak, "Evine barkına gidemeyen ve dolayısıyla devletimizin misafirhanelerinde kalan kıymetli doktorlarımız ile sağlık çalışanlarımız var. Bizim kadim kültürümüzün kodlarında ikram etme ve paylaşma var. Bizler kadim medeniyetimizden aldığımız görgü ve terbiyeyle bütün imkanlarımızla bu ihtiyacı olan kardeşlerimizle paylaşmayı düşündük. Yurtlarda kalan sağlık çalışanlarımızın hem iftarını hem de sahurunu düzenli bir şekilde götürerek onlara ikram etmiş oluyoruz. Pandemi hastanesi ve yurtlarda kalan 200 civarında sağlık çalışanlarımız var. Bunun dışında yoksul ve dar gelirli ailelere de 1000 kişiye ulaşacak şekilde yemek ikramımız oluyor. Daha önce Kızılay olarak açık havada 15 bin kişiye iftarlar verirdik ama böyle bir imtihan sürecinden geçiyoruz o yüzden artık hazırlayıp evlere götürüyoruz" dedi.

Virüs, Türkiye'yi etkisi altına aldıktan sonra atanan sağlık çalışanı Mustafa Avcı ise, "Biz Adana'ya yeni atanan personelleriz. Bu dönemde konaklama imkanımız olmadığından dolayı sağ olsunlar devlet büyüklerimiz bu yurtta geçici olarak kalmamızı sağladılar. Bu sıkıntılı dönemleri ülkece atlatmak üzere bizler de burada bekliyoruz ve görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Burada imkanlarımız kısıtlı. Dışarıdan yemek söylemek gibi bir şansımız olmuyor o yüzden bu sıcak iftarlıkları hazırlayan Kızılay'a teşekkür ederiz bu bizim için çok büyük bir velinimet" diye konuştu.

Öte yandan Kızılay, sağlık çalışanlarının yanı sıra Ramazan boyunca Adana'da bin muhtaç aileye de iftar ve sahurda yemek dağıtımı yaptı - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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