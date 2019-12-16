200 imza etkinliği, 50 konferans yapılacak

16.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:23

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez planlanan ve Türkiye'nin önde gelen yayınevleri, sahafları ve isimlerinin katılacağı Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, 20 Aralık Cuma günü kapılarını ziyaretçilere açıyor.