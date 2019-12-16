200 imza etkinliği, 50 konferans yapılacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez planlanan ve Türkiye'nin önde gelen yayınevleri, sahafları ve isimlerinin katılacağı Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, 20 Aralık Cuma günü kapılarını ziyaretçilere açıyor.
16.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:23
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez planlanan ve Türkiye'nin önde gelen yayınevleri, sahafları ve isimlerinin katılacağı Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, 20 Aralık Cuma günü kapılarını ziyaretçilere açıyor.
Kaynak: Dunya.com