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200 imza etkinliği, 50 konferans yapılacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez planlanan ve Türkiye'nin önde gelen yayınevleri, sahafları ve isimlerinin katılacağı Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, 20 Aralık Cuma günü kapılarını ziyaretçilere açıyor.

16.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:23
200 imza etkinliği, 50 konferans yapılacak

tarafından bu yıl ilk kez planlanan ve 'nin önde gelen yayınevleri, sahafları ve isimlerinin katılacağı Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, 20 Cuma günü kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Kaynak: Dunya.com

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