200 bisikletli Ömer Halisdemir için pedallarını çeviriyor

6 ilden toplayacakları toprak ile Halisdemir'in mezarı ziyaret edilecek

200 bisikletçinin bin 700 kilometrelik pedal yolculuğu

İSTANBUL - 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Astsubay Ömer Halisdemir için 200 bisikletçi memleketi Niğde'ye pedallarını çevirdi.

Arnavutköy Belediyesi'nin Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ile Ömer Halisdemir için düzenlediği Bisiklet Turu başladı. Darbe girişiminin yıl dönümünde 15 Temmuz Meydanı'ndan hareket eden 30'u profesyonel olmak üzere 200'e yakın bisikletçi renkli görüntüler oluşturarak yola çıktı. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na uğrayan bisikletçiler darbe girişimi nedeniyle şehit olanlar için dua ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı Arnavutköy toprağını bisikletçilere teslim ederken bisikletliler, geçtikleri illerden toplayacakları toprakları Niğde'deki Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine bırakılacak.

"Her yıl olduğu gibi bu yılda başarılı bir şekilde tamamlayacaklarına yürekten inanıyoruz"

Etkinlik hakkında konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Turu, Türkiye'de ilk başlatan belediyeyiz. Hem sporcularımızın bir etkinlikte bulunmalarını temin ediyoruz ama daha da önemlisi yakın tarihimizde büyük bir ihanet olarak karşımıza çıkan bir hadiseyi yeni nesle iyi anlatmak ve hafızalarında kalıcı hale getirmek temel amacımızdır. Profesyonel olarak 30 sporcumuz bu etkinliğe katıldı. 200'ün üzerinde sporcumuzda bu faaliyetin içerisindeler. 6 ile uğrayarak oradan aldıkları toprakları şehidimize bir teşekkür nişanesi olarak götürecekler" dedi.

"Onun için pedal çevirmek çok özel bir duygu"

6 yıldır profesyonel dağ bisikleti sporu yaptığını ifade eden Muratcan Öztoprak "2016' da Türkiye 2'nciliğim var. Heyecanlıyım, mutluyum. Onun için pedal çevirmek çok özel bir duygu tarif edilemiyor. İlk olarak İstanbul'dan Bursa'ya gidilecek oradan Afyon, Kütahya, Aksaray ve Niğde'ye gidilecek. Niğde'de Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret edeceğiz. Her ilden aldığımız toprağı Niğde'de mezarına bırakacağız" diye konuştu.

"Bizim içinde gurur verici"

Arkadaşlarını desteklemek için etkinliğe katıldığını belirten Osman Arslan "Profesyonel olarak kullanıyoruz, bugün buraya arkadaşlarımızı desteklemeye geldik. Niğde'ye kadar gitmeyeceğiz. Arkadaşlarımız oraya kadar gidecekler. Bizim takımımızda Bursa'ya kadar yolcu edecek arkadaşlarımız var. İstanbul'un çıkışına kadar yolcu edecek arkadaşlarımız var. Onları desteklemeye geldik. Arnavutköy'de böyle bir etkinliğin yapılması bizi gururlandırıyor. Türkiye'de başka bu şekilde bir etkinlik yok. Bizim içinde gurur verici" şeklinde konuştu.

"Onlar canlarını verdiler bizde sadece terleyeceğiz"

Antalya'da gelen 3 senedir etkinliğe katıldığını ve çok duygulandığını söyleyen Baha Sera "Bugün 3 yıldır düzenlenen Arnavutköy Belediyesi'nin bir etkinliği var. Her geçtiğimiz şehirden toprak alacağız. Bu toprakları götürüp Ömer Halisdemir'in kabristanına sereceğiz ve orada bir program yapacağız. 3 senedir katılıyorum, çok duyguluyum. Devam edecekse ben de devam edeceğim. Bu duyguların tarifi yok. Her sene anlatıyoruz ama bu bitmez bir şey onlar canlarını verdiler bizde sadece terleyeceğiz sadece bizim işimiz daha kolay üzerimize düşen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA