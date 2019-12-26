'200 Bini Aşkın Suriyelil Türkiye Sınırına Gidiyor'
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'200 Bini Aşkın Suriyelil Türkiye Sınırına Gidiyor'

Bir Suriye yardım kuruluşu İdlib'e yönelik son haftalardaki hava ve topçu bombardımanları nedeniyle 200 binden fazla kişinin evlerini terk ettiğini bildirdi.

26.12.2019 08:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 08:46

Bir yardım kuruluşu 'e yönelik son haftalardaki hava ve topçu bombardımanları nedeniyle 200 binden fazla kişinin evlerini terk ettiğini bildirdi. Grup, çoğunun gidecek yeri olmayan bu insanların sınırına doğru ilerlediklerini kaydetti



Haber Videosu

: '200 Bini Aşkın Suriyelil Türkiye Sınırına Gidiyor'
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