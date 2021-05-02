200 BİN LİRALIK DÖVİZ VE ALTIN HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİNDEN 1'İ YAKALANDI
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200 BİN LİRALIK DÖVİZ VE ALTIN HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİNDEN 1'İ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında bir iş yerine giren 4 şüpheli, çelik kasadaki yaklaşık 200 bin TL değerinde döviz ve altını çalarak kaçtı.

ADANA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında bir iş yerine giren 4 şüpheli, çelik kasadaki yaklaşık 200 bin TL değerinde döviz ve altını çalarak kaçtı. Güvenlik kamerasında aracı kullandığı belirlenen şüphelilerden biri yakalandı, diğer üçü aranıyor.

Olay, 19 Nisan günü sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi Abidinpaşa Caddesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. İş yerine gelen Sayit Durmuş, içerideki çelik kasasının kapısının açık ve yere düşmüş halde olduğunu gördü. Durmuş, yaptığı kontrolde kasadaki yaklaşık 200 bin lira tutan döviz, altın ve paralarının çalındığını anladı. Durmuş'un durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

'GÖZCÜLÜK ANI KAMERADA'

Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, beyaz renkli bir hafif ticari aracın sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 17 Nisan günü gece saatlerinde Durmuş'un iş yerinin bulunduğu iş hanı önüne geldiği, aracın içerisinden inen 2 kişinin gözcülük yaptığını, bir kişinin de çelik kasadaki paralar ile altınları çaldığını belirledi. Hırsızlıktan birkaç saat sonra olay yerine dönen aracın şüphelileri alıp, bölgeden ayrıldığı saptandı. Bu anlar başka bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

'ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI'

Aracı kullandığı belirlenen Ersan U., polis ekiplerince adresine düzenlenen baskında yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyete götürülen Ersan U.?nun, ifadesinde, 'Aracı ben kullanıyordum ancak hırsızlık yapmadımö dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ersan U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polisin, kimliği belirlenen diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

200 BİN LİRALIK DÖVİZ VE ALTIN HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİNDEN 1'İ YAKALANDI
200 BİN LİRALIK DÖVİZ VE ALTIN HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİNDEN 1'İ YAKALANDI
200 BİN LİRALIK DÖVİZ VE ALTIN HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİNDEN 1'İ YAKALANDI
200 BİN LİRALIK DÖVİZ VE ALTIN HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİNDEN 1'İ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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