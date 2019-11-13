20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine ambulans ve...
20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
13.11.2019 23:52 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:53
20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine ambulans ve...