20. Zırhlı Tugay Komutanlığı cephaneliğinde patlamada: 14 yaralı
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20. Zırhlı Tugay Komutanlığı cephaneliğinde patlamada: 14 yaralı

Şanlıurfa'da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde meydana gelen iki ayrı patlamada 14 personel yaralandı.

14.11.2019 00:05 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:06
20. Zırhlı Tugay Komutanlığı cephaneliğinde patlamada: 14 yaralı

'da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde meydana gelen iki ayrı patlamada 14 personel yaralandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde saat 22.30 sıralarında iki ayrı patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamada depoyu korumakla görevli 14 personelin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada yaralıların kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu: 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı cephaneliğinde patlamada: 14 yaralı
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