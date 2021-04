20 yıllık kasaptan ilginç tavuk önerisi

Şanlıurfa'da 20 yıldır kasaplık yapan Ali Kılıç, taze tavuk almak isteyenlere, "Yüzünüze gülen tavuğu alın" önerisinde bulundu.

Şanlıurfa'da Ramazan ayı ile beraber tavuk eti satışları da artış göstermeye başladı. Vatandaşlar bütçesine uygun eti arama çabasındayken, tavuk etinin kilogram fiyatı 12 ile 25 TL lira arasında değişiyor. Taze tavuk eti yemek isteyenleri ise kasaplar uyarıyor. Vatandaşların tavuk alırken nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunan 20 yıllık kasap Ali Kılıç ilginç bir öneride bulundu. Taze tavuk eti yemek isteyenlerin güler yüzlü tavuk almaları tavsiyesinde bulunan Kılıç, "Satıcıların tavuk aldıklarında en başta taze almaları lazım, şoklu falan olmayacak. Çünkü şoklu çok kalan, taze ise erken kesilmiş olandır. Taze olması daha lezzetli olur, daha farklı olur. Tavuğa baktığın zaman pembedir, güzeldir, sana gülüyordur. Baktığında koyu falan görünüyorsa o iyi değildir. Tavuk her yerden alınmaz. Bilinmeyen yerlerden almayın, belirli yerlerden alın. Tavuk alırken yüzünüze gülen tavuğu alın. Tavuk fiyatlarının yüksek olması kaliteden de olabilir. Mesela işletmecinin yeri mülktür, kira değilse 10 kazanacağına 5 kazanırım der. Masrafı yok, işçisi yok, o yüzden fiyat uygundur. ama iş yeri kira ise işçisi de varsa fiyatları yüksek olabilir. Genelde fiyatlar aynı oluyor. Şu anda derisiz, kemiksiz kebaplık tavuğu şu anda biz 17 buçuk liraya satıyoruz. Tüm tavuğu 15 liraya satıyoruz. Urfa'nın genelinde her yerde 15 liradır. Kalçalı but var, şoklu taze farkı var. Şu anda bizde tazesi var, biz 15 liraya satıyoruz. Şoklu satanlar var. 12 liraya ya da 13 liraya satan var. Gram farkı pek yok, sadece günlük kesim var. Bir de 10 gün önce falan kesilmiş var, farkı budur yani. Aynı o da tavuktur, helaldir ama bu taze, günlük kesilmiş. O 10 gün önceden kesilmiş. Tavuğa baktın mı onlar sana güler yüzle gel al beni der" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı