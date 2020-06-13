20 yıllık eşi tarafından terk edilen adam: Çocuklarımı istiyorum
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20 yıllık eşi tarafından terk edilen adam: Çocuklarımı istiyorum

ADANA'da 20 yıllık eşinin, 2 çocuğunu ve biriktirdikleri 30 bin liralık altını da yanına alarak kendisini terk ettiğini söyleyen Kubilay Yılmaz (51), çocuklarını uzun süredir göremediğini ve bir baba olarak çok acı çektiğini söyledi.

20 yıllık eşi tarafından terk edilen adam: Çocuklarımı istiyorum
13.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:49

ADANA'da 20 yıllık eşinin, 2 çocuğunu ve biriktirdikleri 30 bin liralık altını da yanına alarak kendisini terk ettiğini söyleyen Kubilay Yılmaz (51), çocuklarını uzun süredir göremediğini ve bir baba olarak çok acı çektiğini söyledi.

Adana'da 2 çocuk babası Kubilay Yılmaz, 20 yıllık eşi D.Y.'nin(40) 13 yaşındaki kızı ve 6 yaşındaki erkek çocuklarını da alarak evi terk ettiğini iddia etti. İddiaya göre, D.Y., geçen yıl 25 Ağustos'ta eşinin kredi kartından 11 bin lira çekti ve evde bulunan 30 bin lira değerindeki altını da evi terk ederken yanına aldı. Olay günü eve döndüğünde eşi ve çocuklarını göremediğini ve sadece kızının kendisine bir not bıraktığını söyleyen Kubilay Yılmaz, "Kızım, 'Baba biz uzun bir süre yokuz, kafa dinlemeye gidiyoruz. Görüşürüz, seni çok seviyorum' diye not bırakmış. Bunu görünce polise haber verdim. Ekipler, inceleme başlattılar ve eşimin başka bir adamın yanına kaçtığını belirlediler" dedi. Çocuklarını yaklaşık bir yıldır göremediğini ve bu durumun kendisini çok üzdüğünü kaydeden Kubilay Yılmaz, kızıyla sadece sosyal medya üzerinden zaman zaman konuşabildiğini ve kızının kendisine Antalya'da olduklarını söylediğini belirtti.

İKİ DEFA PARA YOLLADIMKızıyla sosyal medya üzerinden konuştukların da kendisine geri döneceklerini ama paraya ihtiyaçları olduğunu söylediğini belirten Kubilay Yılmaz, "Annem pişman oldu ve dönmek istiyor dedi kızım. Ben de 2 defa para gönderdim ama gelmediler" dedi. Eşinin telefon kayıtlarına ulaştığını söyleyen Kubilay Yılmaz, kaçmadan önce bir numarayla sık sık görüştüğünü tespit etti. Manevi ve maddi olarak yıkıldığını belirten Kubilay Yılmaz, " İhanete uğradım. Yuvam yıkıldı. Ama en önemlisi çocuklarım benden kaçırıldı. Yetkililere sesleniyorum. Çocuklarımı bulsunlar. Eşim beni sevmiyor olabilir ama çocuklarımı benden kaçıramaz. Bir babaya bu yapılmamalı. Sesimin duyulmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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