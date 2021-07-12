20 yıllık başkan yeniden seçildi
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20 yıllık başkan yeniden seçildi

20 yıllık başkan yeniden seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 20 yıllık Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Fevzi Şen yeniden aynı göreve seçildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 20 yıllık Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Fevzi Şen yeniden aynı göreve seçildi.

Gölpazarı Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi olağan seçiminde 20 yıldır başkanlık yapan Fevzi Şen ile Halim Akkaya yarıştı. 204 delegeden 191'u seçime katılırken, büyük bir katılım sağlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden seçimlerde Fevzi Şen 142, Halim Akkaya 46 oy alırken, 3 oyda geçersiz sayıldı. Bu oylama sonrası 20 yıldır başkanlık yapan Fevzi Şen tekrar aynı göreve seçildi. Şen, oylama sonucu seçime büyük bir katılım olduğunu belirterek kendisine oy veren, vermeyen herkese teşekkür etti. - BİLECİK

20 yıllık başkan yeniden seçildi
20 yıllık başkan yeniden seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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