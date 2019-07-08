20 yıldır sönmeyen ateş, turizme katkı sunuyor



TÜRKİYE'de ve dünyanın farklı bölgelerinde 20 yıldır dans gösterileri sunan Anadolu Ateşi, ülke turizmine katkı koyuyor. Meksika'nın Guadalajara kentindeki Anadolu Ateşi gösteriminden etkilenerek Antalya'ya gelenler olduğunu belirten Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, "Orada biletini imzalamışım gelip bana burada biletini gösterip 'O gösteriden sonra buraya gelmeye karar verdim' diyorlar. Bu çok gurur verici" dedi.

Anadolu halk danslarını harmanlayarak dünyaya tanıtan Anadolu Ateşi, Serik ilçesindeki Aspendos Arena Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. 5 bin seyirci kapasiteli Aspendos Arena'ya saatler öncesinde gelen, büyük kısmı Rus ve Alman turistlerin oluşturduğu izleyici kitlesi, gösteriyi sonuna kadar ilgiyle takip etti. 2 bölümden oluşan ve yaklaşık 1.5 saat süren gösterinin ilk sahnesinde ateş ve ölümsüzlük ile Prometius'un ateşi insanlara ulaştırması danslarla anlatıldı. Orta Asya Şaman Türkleri'nden, Zerdüşt ve Yezidi Kürtleri'nden, Alevi Semah figürlerinden ve Güneydoğu halk danslarından esinlenerek gerçekleştirilen motifler görsel şov oluşturdu. Pandora, Karanlığın Ordusu, Tutsak Prometeus, Kartallar, Kurtuluş, Satir Prometeus'un Diriliş Dansı, Aşk Üçlemesi, Aydınlık Günler, Savaş Dansları, Karanlığın Zaferi, Oryantal, Karanlığın Zaferi dansları ise beğeniyle izlendi.

Gösterinin ikinci perdesinde ise Anadolu'da göç ve ölüm, yenilgi ve umut dansla dile getirildi. Ağıt, hayalet dansçıları, aydınlığın ordusu, kötülerin dünyasına dönüş, savaş mozaik, dalgaların coşkusu olarak adlandırılan danslar, Doğu Anadolu, İç Batı Ege, İstanbul ve Karadeniz motiflerinden esinlenerek izleyiciye yansıtıldı.

MEKSİKA'DAN GELİP BİLETİ GÖSTEREN VAR

Gösteri öncesinde çalışmaları ve sahneyi değerlendiren Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, her zaman ilk gösteride olduğu gibi heyecanlı olduklarını söyledi. Her temsilde dünyayı yeniden kurduklarını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin farklı yerlerinde 4 kast şeklinde aynı anda gösteri yaptıklarını söyledi. En yoğun sezonlardan birini yaşadıklarını kaydeden Erdoğan, "Türkiye turizm anlamında da güzel bir dönem yaşıyor. Herkes memnun biz de seyircimize layık olmak için sıcak-soğuk demeden çalışıyoruz. Turizme de katkı sağlıyoruz. Sanatsal girişimimizin sonucu böyle oluyor. Dünyanın birçok yerinde oynadığımız için sadece bir kez bu gösteriyi izlediği için Antalya'ya gelenleri biliyorum. Meksika'nın Guadalajara kentinde bir gösteride izleyicinin biletine imza atmışız. Buraya gelip o bileti gösterenler var. 'Ben bu gösteriden sonra buraya kadar gelmeye karar verdim' diyorlar. Hem içeride hem dışarıda Türkiye'yi doğru ve sanatsal anlatıyoruz. Muhteşem bir gurur" diye konuştu.

Büyük bir turneye hazırlandıklarını da ifade eden Erdoğan, 9 dans okulları olduğunu, 2 bine yakın öğrenciye dans eğitimi vermek için kayıtlara başladıklarını söyledi.



Kaynak: DHA

- Antalya