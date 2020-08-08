20 yıldır 'mırra' yapıyor
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20 yıldır 'mırra' yapıyor

MARDİN'in Derik ilçesinde, 'Mırracı Heno' olarak bilinen 6 çocuk babası Hamdullah Aktay (52), 20 yıldır Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıkça tüketilen acı kahve 'mırra' yapıyor.

20 yıldır 'mırra' yapıyor
08.08.2020 09:10 | Son Güncelleme: 08.08.2020 09:24

MARDİN'in Derik ilçesinde, 'Mırracı Heno' olarak bilinen 6 çocuk babası Hamdullah Aktay (52), 20 yıldır Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıkça tüketilen acı kahve 'mırra' yapıyor. Aktay, pişirdiği kahveyi, sokak sokak gezerek satarken, parası olmayana da ücretsiz ikramda bulunuyor.

Arap coğrafyasına özgü ve birkaç kez demlenerek yapılan acı kahve mırra, Türkiye'de de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi kentlerde sıkça tüketiliyor. Mardin'in Derik ilçesinde 6 çocuk babası Hamdullah Aktay, 20 yıl önce iş bulamayınca, mırra yapıp sokak sokak gezerek satmaya başladı. İlçede, aradan geçen 20 yılda 'Mırracı Heno' olarak tanınan Aktay, yolda kendisini görenlerin, mırra içmeden geçmediklerini ve parasını olmayanlara da ücretsiz ikramda bulunduğunu söyledi.

'ZEVK İÇİN YAPIYORUM'Günde yaklaşık 150 kişilik mırra yaptığını ifade eden Aktay, "Günde 5-6 'gümgüm' cezvede mırrayı pişirip dağıtmaya çıkıyorum. Kim ne kadar verirse onunla geçimini sağlamaya çalışıyorum. Herkes bana 'Mırracı Heno' diyor. 365 gün mırrayı dağıtıyorum. 20 senedir bu işi yapıyorum. 6 tane çocuğum var. 52 yaşındayım ve bu işi artık zevk için yapıyorum" dedi.Müşterilerinden Ali Adsay, yıllardır mırra satan Hamdullah Aktay'ın ilçenin gözbebeği olduğunu söyledi.

Necmettin Öçal ise Aktay'ın mırra ustası olduğunu belirterek, bu tadı kendilerine sunduğu için Aktay'a teşekkür etti.


Kaynak: DHA

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