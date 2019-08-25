25.08.2019 11:38

20 yıldır işlettiği değirmende köylünün buğdayını kırıyor

Sivas'ta köy sakinlerinin Döndü bacısı, 20 yıldır işlettiği değirmende köylünün buğdayını kırıyor

SİVAS - Sivas'ta köy sakinlerinin Döndü bacısı, 20 yıldır işlettiği değirmende köylünün buğdayını kırıyor.

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Delilyas Beldesi Yassıpınar Mahallesinde yaşan Döndü Demiray, kocasından devraldığı değirmencilik mesleğini 20 yıldır sürdürüp gelecek kuşaklara aktarmak istiyor. Aynı zamanda hayvancılık yapan Demiray ailesinde 20 yıl önce iş yürü artınca evin reisi Fikri Demiray eşi Döndü Demiray'dan yardım istedi. Kocasından değirmencilik mesleğini öğrenen Demiray, işi ele aldı. Mesleğin inceliklerini öğrenen köylülerin Döndü bacısı o gün bu gündür değirmeni kendisi işletiyor. Kocasından öğrendiği mesleği ve değirmeni de ilerleyen yıllarda oğluna devretmeyi düşünüyor.

Döndü Demiray, mesleğini çok sevdiğini belirterek, "Eşim 20 yıl önce bu işi yapabileceğime inanarak bana devretti. O gün bugündür yapıyorum. İlk başlarda zorlanmıştım. Şimdi ise hiç zorlanmıyorum. Köy sakinlerimizin hepsi benim babam, abim, kardeşim, ablam ve evlatlarım gibi. Kocamdan öğrendiğim bu mesleği oğluma öğretin gelecek kuşaklara aktarmak istiyorum." Dedi.

Kaynak: İHA