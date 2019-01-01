20 Yıldır Belçika'da Yaşayan Jakupi Ailesine Sınır Dışı Kararı

3 çocuğu ile Belçika'yı vatan edinen Jakupi, Mülteci ve Göç Bakanı Maggie de Block'a, ikamet hakkının yeniden verilmesi için acil çağrı yaptı. Jakupi, "Hayatını burada kazandım burada bir gelecek için var gücümle çalıştım. 20 yılda belli bir düzen kurdum. Ev aldım, kredi çektim, vergilerimi düzenli ödedim. Bu zamandan sonra Makedonya'da mülteci konumuna düşerim" diyerek karara tepki gösterdi.

'EV ALIRKEN AKLINIZA GELMEDİ Mİ'

Belçikalı eşinden boşandıktan sonra çocukluk arkadaşıyla evlendiğini ve 5, 10 ve 11 yaşlarındaki 3 çocuğunun da Schaarbeek'te doğduğunu belirten Kadri Jakupi, "Oturma hakkım 2010 yılında mahkemenin 'İlk evliliğin sahte olma ihtimali' kararıyla elimden alındı ve Belçika'yı terk etmemiz istendi. Ev alırken, kredi çekerken aklınıza gelmedi mi, şimdi niye. Böyle bir kararı hak etmiyoruz. Üstelik mahkeme kesin bir kararla sahte evlilik olduğuna dair bir kanıt gösteremedi. 20 yıl boyunca devlete vergimi, sosyal haklarımı ödememe rağmen tüm bu ödemelerim de boşa çıktı" sözleriyle Göç ve Mülteci Bakanı Maggie de Block'tan yardım istedi.