20 yıldır 112'de görevli doktor, kanserden hayatını kaybetti
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20 yıldır 112'de görevli doktor, kanserden hayatını kaybetti

20 yıldır 112'de görevli doktor, kanserden hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Haberler | Güncel

ANTALYA'da 20 yıldır 112 Acil Servis'te görev yapan Doktor Ceyda Atalay (60), pankreas kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.

ANTALYA'da 20 yıldır 112 Acil Servis'te görev yapan Doktor Ceyda Atalay (60), pankreas kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. Atalay, geçen yıl DHA'ya verdiği röportajda koronavirüs sürecinde risk altında olduklarını ancak her zaman kendilerinden önce hastayı düşündüklerini söylemişti.

Muratpaşa 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda 20 yıldır görev yapan Doktor Ceyda Atalay, geçen aylarda yakalandığı pankreas kanseri nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ölüm haberiyle mesai arkadaşlarını ve ailesini hüzne boğan Atalay'ın cenazesi, öğle namazının ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Atalay'ın vefatı dolayısıyla Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muratpaşa 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda 20 yıldır görev yapan 1961 doğumlu Dr. Ceyda Atalay, yakalandığı elim hastalığa yenik düşerek Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, dostlarına, mesai arkadaşlarına sabırlar ve baş sağlığı dileriz. Tüm sağlık camiamızın başı sağolsun."Doktor Atalay, geçen yıl kasım ayında Demirören Haber Ajansı'nın hazırladığı haberde, koronavirüs sürecinde yaşadıklarını anlatmıştı. Atalay, röportajında şunları söyledi:

"'İnşallah Covid olmamışızdır' diye düşünüyoruz. Çünkü bire bir temas kuruyoruz. Oksijen verdiğin zaman aldığımız riskler var. Acil müdahale edeceğimiz zamanlarda artık maskeyi düşünemiyorsun. Orada bir an önce hastaya müdahale etmek için uğraşıyoruz. Covid riski hepimiz için var. Covid kovalıyor, biz kaçıyoruz. Acil müdahale gerektiren durumlarda kendimizden önce hastaları düşünüyoruz."


20 yıldır 112'de görevli doktor, kanserden hayatını kaybetti
20 yıldır 112'de görevli doktor, kanserden hayatını kaybetti
20 yıldır 112'de görevli doktor, kanserden hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler

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