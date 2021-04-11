20 yılda yapılmayan hizmeti 2 yılda gördüler, AK Parti'ye katıldılar
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20 yılda yapılmayan hizmeti 2 yılda gördüler, AK Parti'ye katıldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
20 yılda yapılmayan hizmeti 2 yılda gördüler, AK Parti'ye katıldılar

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesinin hizmetlerinden memnun kalan mahalleliler, AK Parti'ye katılma kararı aldı.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesinin hizmetlerinden memnun kalan mahalleliler, AK Parti'ye katılma kararı aldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Ortaören Mahallesi'nde belediye hizmetlerinden memnun kalan bin kişi, AK Parti'ye katılma kararı aldı. AK Partili belediyenin 20 yılda yapılamayan hizmetleri 2 yıla sığdırması bugüne kadar HDP'ye destek veren Karacadağ eteklerindeki bir mahallede bin kişinin AK Parti'ye geçmesini sağladı. Mahalle sakinlerinin daveti üzerine Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti il ve ilçe başkanları, çevre mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımı ile mahallede etkinlik düzenlendi.

Vatandaşların hak ettiği hizmetlere ulaşmasını sağlamak için hiçbir ayrım yapmadan tüm enerjilerini sarf ederek mücadele ettiklerini belirten AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Böyle bir karar alan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. 20 yıl boyunca hizmet alamayan ilçemizin her tarafına kısa zamanda hizmet rekoru kırarak milletimizin sevgisini kazanmamızı nasip eden rabbime şükürler olsun. Milletimizin kaynaklarını milletimize hizmet ederek yerinde değerlendirince bu güzellikler yaşanıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hizmet sevdasını esas alıyoruz. Bundan sonra da ilk günkü heyecan ve aşk ile hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

"İlk kez bu kadar hizmet gördük"

Ortaören Mahallesi Muhtarı Edip Öztürk, ilk kez bu kadar fazla hizmet gördüklerini, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun tüm sorun ve taleplerini çözerek mahalleyi yaşanılabilir bir noktaya getirdiğini ifade ederek, insanca yaşama imkanına kavuşan mahalle halkının bundan çok memnun olduğunu kaydetti. Daha önce HDP'ye destek verdiklerini anlatan vatandaşlar da, yapılan hizmetlerden memnun kaldıkları için AK Parti'ye katılma kararı aldıklarını vurgulayarak, buna vesile olan Başkanı Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - DİYARBAKIR

20 yılda yapılmayan hizmeti 2 yılda gördüler, AK Parti'ye katıldılar
20 yılda yapılmayan hizmeti 2 yılda gördüler, AK Parti'ye katıldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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