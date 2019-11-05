20. Yıla Coşkulu Kutlama

05.11.2019 13:40

Bilkent Center 20. yılını özel bir davetle kutladı.

Gündüz saatlerinde gerçekleşen davette konuklar keyifli anlar yaşayarak, yoğun iş temposuna kısa bir mola verdiler… Trio dinletisi eşliğinde birbirinden leziz ikramları tadan konuklar, bol bol sohbet etme fırsatı buldu. Kokteylin ilerleyen saatlerinde Tepe Emlak Yatırım Genel Müdürü Hayal Olcay ve ekip arkadaşları 20. yıl pastasını alkışlar eşliğinde kestiler.

1998 yılında Tepe Emlak Yatırım A.Ş. tarafından kurulan ve bu yıl yenilenerek bir çok ulusal markayı bünyesine dahil eden Bilkent Center; ziyaretçilerin keyifli ortamlarda alışveriş ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabildikleri, hem alışveriş yapıp hem de kaliteli zaman geçirebildikleri bir yaşam alanına dönüştü, içten, samimi, sıcak bir mekan arayan gençlerin, ailelerin, çocukların, yaşlıların ve çalışanların kısacası toplumun her kesiminden insanın seveceği, kendini iyi hissedeceği alışveriş, yaşam ve gastronomi merkezi kavramlarını bir araya getirerek sektöre öncülük etti.

20. yılında yenilenerek, "Mutluluk Paylaştıkça Çoğalır" mottosunu benimseyen ve başarılarını ödülle taçlandıran Bilkent Center;bu yıl Ankara Kahve Festivali ile Hermes Creative Ödülleri'nden 4 kategoride platin ödül,3. Uluslararası Bilkent Sanat Festivali ile dünyanın en önemli pazarlama ve iletişim ödülleri arasında gösterilen 'MarCom Ödülleri'nden 'Özel Etkinlik' kategorisinde Platin ödül, renovasyon ile gayrimenkul sektöründe dünya çapında yüksek standartlı ve mükemmeliyeti sağlamış projelere farkındalık yaratmak amacı ile düzenlenen European Property Awards 2019-2020'de 'Ticari Yenileme/Geliştirme' ve 'Perakende Mimarisi' kategorilerinde 2 ayrı ödülün sahibi oldu.

Kaynak: Bültenler