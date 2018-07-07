- 20 yıl sonra kardeşini buldu

Aydoğan kardeşlerin 20 yıl sonra "buruk" kavuşması

HAMBURG - Almanya'da yaşayan abisini en son 1998 yılında annesinin cenazesinde gören ve bir daha haber alamayan kardeşi Mustafa Aydoğan (66), 20 yıl sonra abisi Hacı Bayram Aydoğan'la buluşarak hasret giderdi.

20 yılın ardından 10 yıldır Alzheimer (unutkanlık) hastası olan abisiyle buluşan Mustafa Aydoğan "Dünyalar benim oldu" dedi. Ağabeyinin hiç evlenmediğini ve Almanya'da hiçbir yakınlarının olmadığını söyleyen Aydoğan, "Buruk bir kavuşma ve ayrılık yaşadık. Keşke verseler de onu İstanbul'a götürebilsem" diyerek gözü arkada kalarak İstanbul'a döndü.

En son 1998'de görüşmüştük

Abisi Hacı Bayram Aydoğan'ın Almanya'ya 1960'lı yıllarda ilk gelenlerden olduğunu belirten 6 kardeşin en küçüğü olan Malatyalı Mustafa Aydoğan "Abim Almanya'ya gittikten sonra kontağımız fazla olmadı. Çok az Türkiye'ye gelirdi. Babam Cimo 1954'de, annem Hatice ise 1998'de vefat etti. En son annemin cenazesinde görüştük ve bir daha da haber alamadım" dedi. Abisine ulaşmak için Facebook üzerinden Hamburg'daki rastgele kişilere arkadaşlık gönderdiğini belirten Aydoğan "Abimin yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyordum. Ben 2 yaşındayken babam vefat ettiği için benden 14 yaş büyük olan abim bana çok babalık yaptı ve benim üzerimde hakkı büyük. Bu sebeple araştırmaya başladım. Birkaç kişi yardımcı oldu ama Mehmet Kütüz'le tanıştıktan sonra abimi bulabildim" dedi.

Vize talebi 2 kez reddedildi

İstanbul-Adalar nüfusuna kayıtlı olarak yaşadıklarını ifade eden Aydoğan Hamburg'da yaşayan Mehmet Kütüz'le tanıştıktan sonra abimi araştırdı ve 3 ay içinde ona ulaştı. Dünyalar benim oldu ama abimin 10 yıl önce alzheimer hastalığına yakalandığını öğrenince buruk bir mutluluk yaşadım. Önce telefon üzerinden görüntülü görüştük. Beni bazen tanıyordu ama bazen de hiç bir şey hatırlamıyordu. Ben 2002'den beri emekliyim ve abimi ziyarete gelmek için yaptığım vize başvurularım iki kez reddedildi. Üçüncü defasında ise Mehmet Kütüz bana istek gönderdi ve gerekli teminatı verdikten sonra 10 günlük vize alabildim. Abimi huzurevinde de olsa gördüğüm için çok mutlu oldum" dedi.

Huzurevinde bulundu

Aydoğan kardeşlerin buluşmasına vesile olan Gaziantepli Mehmet Kütüz ise Hamburg'da yaşayan abisini aradığını söyleyen tanımadığım bir kişiden Facebook'dan arkadaşlık teklifi gelince işi ciddiye aldım ve kabul ettim. Önce bana verdiği abisinin adresine ulaştım ve 10 yıl kadar önce oradan ayrılarak hastaneye gittiğini öğrendim. Tüm hastanelere tek tek sordum. Hastanelerde bulamayınca huzurevlerini araştırdım. En son bir huzurevinde tarifime uyan bir kişi olduğunu öğrendim ama bana bilgi vermediler. Mustafa Aydoğan, Hamburg Konsolosluğunu arayarak beni yetkili kıldığını söyledi. Bu şekilde huzurevi yetkilileri benimle görüşmeyi kabul ettiler ve sonunda Hacı Bayram Aydoğan'ın izine ulaştım. "Unutkan olduğu için bazen her şeyi unutuyordu ve benimle de görüştürmüyorlardı" dedi.