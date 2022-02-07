Son dakika haberi: 20 yıl sonra açılan davada mütalaa: Baba ve üvey annenin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın öldürülmesine ilişkin yeni delillerin çıkmasının ardından haklarında 20 yıl sonra dava açılan baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı, her iki sanığın da ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mütalaada sanıkların sırf Çinkitaş'ın acı çekmesinden zevk duymak için öldürdükleri öne sürüldü. Tutuksuz yargılanan sanıklar ise suçlamayı kabul etmedi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş katıldı. Duruşmada müşteki avukatı Hasan Kocabey ve sanık avukatları da yer aldı.

ACI ÇEKMESİNDEN ZEVK DUYDUKLARI İÇİN ÖLDÜRDÜLER

AYRI AYRI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

'ŞAŞKINIM BERAATİMİ TALEP EDERİM'

DURUŞMA ERTELENDİ

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