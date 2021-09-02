20 yıl önceki öğretmeniyle aynı kurumda meslektaş olarak buluştu
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20 yıl önceki öğretmeniyle aynı kurumda meslektaş olarak buluştu

20 yıl önceki öğretmeniyle aynı kurumda meslektaş olarak buluştu
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evi Müdürü Zuhal Üçkan Irmak, 20 yıl önceki öğrencisi Sümeyye Oluçay ile meslektaş olarak aynı kreşte buluştu.

Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evi Müdürü Zuhal Üçkan Irmak, 20 yıl önceki öğrencisi Sümeyye Oluçay ile meslektaş olarak aynı kreşte buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2001 yılında Edirne'nin Büyükdöllük köyünde ana sınıfı öğretmenliği yapan Irmak, o dönem öğrencisi olan Oluçay ile yıllar sonra aynı kreşte bu defa meslektaş olarak bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Irmak, öğrencisini yıllar sonra meslektaşı olarak görmenin gururunu yaşadığını belirtti.

Yaşananların güzel bir tesadüf olduğunu dile getiren Irmak, "Burada bana verilen görevin yanı sıra farklı bir gurur yaşıyorum. Çok mutluyum. 2001 yılında Büyükdöllük köyünde ana sınıfındaki öğrencim ile birlikte çalışıyoruz. O zaman çok küçüktü, şimdi büyüdü öğretmen oldu. Birlikte çalışma fırsatımız oldu. O yüzden çok mutluyum. Bir yerde onun kalbine dokunabilmişim demek ki. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Oluçay ise 20 yıl önceki öğretmeniyle aynı kurumda meslektaş olarak çalışmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

İlk öğretmeni olan Irmak'ın kendisindeki yerinin özel olduğunu aktaran Oluçay, "Zuhal öğretmenim benim ilk öğretmenim, ikinci ailem, ikinci annem. Benim için yeri çok ayrı. Kalbimde bıraktığı güzel izler sayesinde şimdi ben de bir öğretmenim. Onunla meslektaş olmak, benim için çok gurur verici. Aynı kurum da çalışmak çok mutluluk verici." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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