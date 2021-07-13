20 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları zaman aşımına 2 gün kala yakalandı
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20 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları zaman aşımına 2 gün kala yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

20 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları zaman aşımına 2 gün kala yakalandı 20 yıl önce öldürülen Ramazan Aksu'nun katil zanlıları yakalandı 20 yıl önce öldürülen Ramazan Aksu'nun katil zanlıları yakalandı.

20 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları zaman aşımına 2 gün kala yakalandı

20 yıl önce öldürülen Ramazan Aksu'nun katil zanlıları yakalandı

İSTANBUL - 20 yıl önce öldürülen Ramazan Aksu'nun katil zanlıları yakalandı. Zanlıların, zaman aşımına 2 gün kala yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Ramazan Aksu, 2001 yılında evinde boğazı çarşafla düğümlenmiş ve vücudunda 7 bıçak darbesi almış halde ölü bulunmuştu. Olayın aydınlatılması için çalışmalar yapılsa da zanlı ya da zanlılara ulaşılamamıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, tam 20 yıl önce gerçekleşen olay üzerinde tekrar yoğunlaştı. Zaman aşımına kısa bir süre kala yeniden başlatılan çalışmalarla önemli ipuçlarına ulaşıldı. Polis, eldeki verileri değerlendirerek dosya üzerindeki çalışmalarını derinleştirdi.

Olay yerinde bırakılan kimlik kartı ele verdi

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, o dönemde olay yerinde bulunan 3 adet parmak izi ve bir adet kimlik üzerinde yoğunlaştı. Kimliğin sahibinin 2000 yılında askerlik yaparken kimliğinin çalındığı, daha sonra bir başkasının o kimlikle telefon hattı çıkardığı öğrenildi. Polis, kimliği çalarak hat çıkartan kişinin Yunus B. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Yunus B. gözaltına alındı.

APFİS ile parmak izleri eşleştirildi

Polis, Ramazan A.'nın öldürüldüğü evde bulunan parmak izlerini yeniden inceledi. Parmak İzi ve Avuç İzi Teşhis Sistemi ile yapılan çalışmalar sonucu, olay yerindeki izlerin Ramazan A. ve Sinan E. (45)'ye ait olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Beşiktaş'ta bulunan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

1 kişi tutuklandı

Emniyette ifadeleri alınan zanlılar sorgularında cinayeti işlemediklerini söyledi. Şahıslar buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ramazan A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Yunus B.'ye adli kontrol şartıyla ev hapsi verildi. Sinan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları zaman aşımına 2 gün kala yakalandı
20 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları zaman aşımına 2 gün kala yakalandı
20 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları zaman aşımına 2 gün kala yakalandı
20 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları zaman aşımına 2 gün kala yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker

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