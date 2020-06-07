20 yıl önce bıraktığı mesleğine pandemi döneminde geri döndü
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20 yıl önce bıraktığı mesleğine pandemi döneminde geri döndü

20 yıl önce bıraktığı mesleğine pandemi döneminde geri döndü Antalyalı ev hanımı, evde sıkılınca boya kalemlerini alıp işe koyuldu Evinin balkonunda sanat galerisi kurdu, aile bütçesine katkı koydu Antalya'da 20 yıl önce bıraktığı mesleğine evde kaldığı pandemi döneminde geri dönüp tekrar...

07.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:15

20 yıl önce bıraktığı mesleğine pandemi döneminde geri döndü

Antalyalı ev hanımı, evde sıkılınca boya kalemlerini alıp işe koyuldu

Evinin balkonunda sanat galerisi kurdu, aile bütçesine katkı koydu

ANTALYA - Antalya'da 20 yıl önce bıraktığı mesleğine evde kaldığı pandemi döneminde geri dönüp tekrar eline boya kalemlerini alan ev hanımı, yaptığı tablolar ile aile içinde ekonomiye katkı sağladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan ev hanımı olan iki çocuk annesi Gülsüm Durmaz, 20 yıl sonra korona virüs nedeniyle evde sıkılan tekrar eline aldığı boya kalemleriyle ressamlığa geri dönüp sattığı tablolar ile aile içinde ekonomiye katkı sağladı. Ortaokuldan beri resim yeteneği olduğunu dile getiren Durmaz, "Bir türlü okumak nasip olmadı. 20 yıldır ara vermiştim resim yapmaya. Korona sayesinde birkaç gün evde sıkıldıktan sonra, yeniden başlamak istedim. Eşimin de işleri durma noktasına geldiği için eşime katkıda bulunmak istedim. Eşimde bu konuda çok büyük destek oldu. Ailemden de çok büyük destekler gördüm. Resim yapmaya yeniden başladım." dedi.

Çocuklarından da destek gördüğünü, onları da farklı sanat dallarına yönlendirmeye çalıştığını söyleyen Durmaz," Elimden geldiğince aileme katkıda bulunmak istiyorum. Evimin balkonunu eşimin sayesinde sanat galerisi gibi bir bölüme çevirdim. Kendime ait bir köşe oluşturdum. Öncelikle severek yaptığım bu işi artık ticarete dönüştürdüm arkadaşlarımın dostlarımın destekleriyle. İlk resmimi 150 liraya sattım. Şu ana kadar bin 500 lira kazandım. Para kazandığım için mutluyum ama resim yaptığım için daha çok mutluyum. Çünkü resim yapmak benim en büyük hayalimdi. Keşke okumak nasip olsaydı da resim öğretmeni olup da bütün çocuklara resim yapmayı sevdirebilseydim. Sadece resim yapmıyorum zaten çiçek saksılarını boyuyorum Süs eşyaları yapıyorum, örgü örüyorum. Bir sürü aktivite bulabiliyorum" diye konuştu.

"Ben de çocuklarım da destek olduk"

Eşi Ali Durmaz ise, korona günlerinde işlerinin zayıfladığından dolayı, eşinin kendisine bir teklifle geldiğini belirttim. Durmaz, "Eşim eve maddi yönden katkıda bulunmak istediğini söyledi. Bende bunun maddi ve manevi her türlü desteğimle destek oldum. Çocuklarımı da aynı şekilde annelerine destek oldu. Eş dost akrabalarla başlayan resim hediyeleri şu anda maddi yönden gelir getirmeye başladı. Ondan dolayı da çok memnunum eşime de çok teşekkür ediyorum. Korona ailecek bize oğlumun yaptığı gibi eşimin resim hünerlerini sergilediği gibi bize yaradı" ifadelerinde bulundu.

20 yıl önce bıraktığı mesleğine pandemi döneminde geri döndü

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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