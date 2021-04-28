20 Yıl İçinde Mars'a Yerleşmeye Başlarız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

20 Yıl İçinde Mars'a Yerleşmeye Başlarız"

20 Yıl İçinde Mars'a Yerleşmeye Başlarız'
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

Glasgow Üniversitesi'nden jeolog Áine O'Brien, BBC İskoçya'da bir programa katıldı, Kızıl Gezegen Mars'la ilgili açıklamalar yaptı.

Glasgow Üniversitesi'nden jeolog Áine O'Brien, BBC İskoçya'da bir programa katıldı, Kızıl Gezegen Mars'la ilgili açıklamalar yaptı.

"İnsanoğlu ne zaman Mars'ta kolonileşir?" sorusuna "20 ila 30 yıl içinde" diyen O'Brien şöyle konuştu:

"Bence Mars'a gitmek mümkün. Çok yakında olmayacak. Umarım 20, 30 yıl içinde gideceğiz."

ROBOTİK ÇALIŞMALARA DEVAM

"Nedeni şu: Daha henüz Kızıl Gezegen'deki robotik çalışmaları tamamlamadık."

"İnsanoğlunu Mars'a taşıyana kadar biraz daha çalışmak lazım olacak."

"Mars'a kirletmeden yaşamanın yollarını bulabiliriz."

Kaynak: Space Mag Türkiye

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Muş Ruhsar Pekcan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Diego Fatih Terim Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 20 Yıl İçinde Mars'a Yerleşmeye Başlarız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:18:08. #1.15#

title