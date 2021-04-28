20 Yıl İçinde Mars'a Yerleşmeye Başlarız"

Glasgow Üniversitesi'nden jeolog Áine O'Brien, BBC İskoçya'da bir programa katıldı, Kızıl Gezegen Mars'la ilgili açıklamalar yaptı.

Glasgow Üniversitesi'nden jeolog Áine O'Brien, BBC İskoçya'da bir programa katıldı, Kızıl Gezegen Mars'la ilgili açıklamalar yaptı.

"İnsanoğlu ne zaman Mars'ta kolonileşir?" sorusuna "20 ila 30 yıl içinde" diyen O'Brien şöyle konuştu:

"Bence Mars'a gitmek mümkün. Çok yakında olmayacak. Umarım 20, 30 yıl içinde gideceğiz."

ROBOTİK ÇALIŞMALARA DEVAM

"Nedeni şu: Daha henüz Kızıl Gezegen'deki robotik çalışmaları tamamlamadık."

"İnsanoğlunu Mars'a taşıyana kadar biraz daha çalışmak lazım olacak."

"Mars'a kirletmeden yaşamanın yollarını bulabiliriz."

Kaynak: Space Mag Türkiye