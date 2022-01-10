20 yıl hapisle aranan hükümlü otomobilini yıkarken yakalandı - Haberler
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20 yıl hapisle aranan hükümlü otomobilini yıkarken yakalandı

20 yıl hapisle aranan hükümlü otomobilini yıkarken yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

ÇORUM'da, 'yaralama' suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ö. (23), akaryakıt istasyonunda otomobilini yıkadığı sırada polis ekiplerince yakalandı.

ÇORUM'da, 'yaralama' suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ö. (23), akaryakıt istasyonunda otomobilini yıkadığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Firari hükümlünün yakalandığı sırada polislerle arasında çıkan arbede güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'yaralama' suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası onanan O.Ö. için yakalama kararı verilmesinin ardından çalışma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki takipte de bulunduğu O.Ö., düzenlenen operasyonla akaryakıt istasyonunda otomobilini yıkadığı sırada yakalandı. O.Ö. emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanıp, cezaevine gönderildi.Bu arada firari hükümlünün yakalandığı sırada polislerle arasında çıkan arbede de güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, koşarak istasyona gelen sivil ekiplerinin müdahalede bulunduğu firari hükümlüyü yere yatırdığı, bu sıra da arbede çıktığı anlar yer aldı.


20 yıl hapisle aranan hükümlü otomobilini yıkarken yakalandı

20 yıl hapisle aranan hükümlü otomobilini yıkarken yakalandı

20 yıl hapisle aranan hükümlü otomobilini yıkarken yakalandı

20 yıl hapisle aranan hükümlü otomobilini yıkarken yakalandı

20 yıl hapisle aranan hükümlü otomobilini yıkarken yakalandı

20 yıl hapisle aranan hükümlü otomobilini yıkarken yakalandı

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