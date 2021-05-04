20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milas İlçe Jandarma Asayiş timleri tarafından zorla senet imzalatmak suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Milas İlçe Jandarma Asayiş timleri tarafından zorla senet imzalatmak suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Suç ve suçlulukla mücadele kapsamında çeşitli suçlara karışmış ve adli makamlar tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik Milas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde hakkında zorla senet imzalatmak suçundan 20 yıl hapis cezası ile arama kararı bulunan A.İ. isimli şahıs Milas İlçe Jandarma Asayiş Timleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı. Şahıs işlemlerinin tamamlanmasını müteakip adli makamlara sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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