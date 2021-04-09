20 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
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20 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
20 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda 'nitelikli hırsızlık' suçundan 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet T'yi (29) Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakaladı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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