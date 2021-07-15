20 yıl 5 ay hapis cezası alan firari yağmacı kadın yakalandı

Adana'da yağma ve resmi belgede sahtecilik suçundan 20 yıl 5 ay hapis cezası alan hükümlü kadın yakalandı.

Adana'da yağma ve resmi belgede sahtecilik suçundan 20 yıl 5 ay hapis cezası alan hükümlü kadın yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri, resmi belgede sahtecilik ile yağma suçlarından girdiği cezaevinden geçtiğimiz yıl kaçan ve hakkında kesinleşmiş 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Zeynep T.'nin (31) yakalanması için çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışma sonucu Zeynep T.'nin, merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Söz konusu adrese baskın yapan polis, Zeynep T.'yi yakaladı. Zeynep T., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı